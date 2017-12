La superlluna més grossa del 2018 es produirà la primera nit de l'any

Qui vulgui veure la lluna plena més grossa de l'any 2018 més valdrà que no es distregui. La nit de l'1 al 2 de gener es produirà la coincidència més clara de l'any entre la lluna plena i el perigeu, fet que donarà lloc a la superlluna més destacable del 2018. Entre un fenomen i l'altre hi haurà només 4 hores de diferència. La següent lluna plena, encara al gener, també serà més grossa del normal, però en aquest cas entre el perigeu i la plenitud de la lluna hi haurà més d'un dia de diferència. Després d'això caldrà esperar fins al febrer del 2019 per veure una altra superlluna.

Qui estigui buscant un ingredient màgic per a la nit de Cap d'Any pot agafar-se també a la lluna, ja que, si bé la nit del 31 a l'1 no serà del tot completa, ja es veurà gairebé el 98% del disc il·luminat, i per tant la percepció serà gairebé de lluna sencera i més grossa del normal. El dia 31 la lluna sortirà poc després de les 16.00 h, quan encara sigui de dia, i es pondrà poc després de les 07.00 h del dia 1, just a temps per saludar els que allarguin més la nit.

La distància entre la Lluna i la Terra s'escurça i s'allarga fins a 40.000 quilòmetres de forma cíclica, amb una periodicitat d'uns 29 dies, bastant similar al cicle lunar. El perigeu és el punt de màxima proximitat, i l'apogeu la distància més llarga. Entre perigeu i perigeu hi ha uns 29 dies, i a mig camí hi ha sempre un apogeu.

Si es té en compte que la distància mitjana entre la Terra i el seu satèl·lit és d'uns 384.000 quilòmetres, una aproximació de 40.000 quilòmetres és suficient perquè pugui arribar a ser perceptible. Una superlluna es pot arribar a veure un 14% més grossa i un 30% més brillant que una lluna convencional.