La xarxa de metro començarà el setembre amb 20 nous trens i les obres de la L1 i la L4 acabades

La xarxa de metro de Barcelona es prepara per fer front al retorn de la ciutadania a la feina i a les escoles en època de pandèmia. L'empresa TMB ja va anunciar que a partir de setembre el 100% de la xarxa tornaria a estar operativa, després de les obres d'aquest estiu. Diumenge es restablirà el tram Hospital de Bellvitge - Santa Eulàlia de la línia 1 –que estava en obres des del 3 d'agost– i dilluns vinent es recuperarà la normalitat en el tram entre les estacions de La Pau i Selva de Mar de la línia 4, interromput des del 27 de juliol. Pensant en la necessitat de reduir l'ocupació del metro en hora punta per esponjar la distància entre passatgers i minimitzar els riscos davant del virus, a partir de dilluns s'incorporaran 20 trens més al servei.

De fet, TMB ha decidit avançar dues setmanes els reforços que tradicionalment es posen en marxa coincidint amb l'inici del curs escolar. Les línies més reforçades seran la línia 1 i la línia 5. Tot plegat farà que en hora punta, segons ha subratllat la presidenta de TMB, Rosa Alarcón, hi hagi "la circulació més alta de trens de la història" amb 159 combois, 20 més (un 14% més) que l'any passat.

Més freqüència de trens a les línies 1 i 5

L'objectiu és evitar aglomeracions, tot i que Alarcón ha explicat que la previsió és que aquest setembre hi hagi una caiguda important del nombre de passatgers al metro per la crisi econòmica derivada de la pandèmia i pel fet que molts usuaris potser optaran pel teletreball. Amb els nous combois de reforç, el temps d'espera en hora punta a les línies 1 i 5, les més congestionades, hauria de retallar-se a dos minuts i mig.

Alarcón ha recordat altres mesures que ja es porten a terme al metro per garantir la neteja, la desinfecció i la ventilació exhaustives dels trens i de les estacions i que busquen, en paraules d'Alarcón, que el transport públic "sigui un lloc segur". Tot i així, la presidenta de TMB ha demanat la corresponsabilitat dels passatgers par garantir les mesures de seguretat i ha recordat que la mascareta és obligatòria a tota la xarxa de transport públic.

Modernització de les línies 1 i 4

Les últimes obres que s'han fet aquest estiu a la línia 1 han servit per substituir tres aparells de via (que permeten les maniobres de canvi de sentit dels trens), un dels quals ha estat traslladat de la ubicació original a l’entrada de Torrassa a una nova ubicació a Florida. També s’han renovat uns 1.800 metres de via i s'ha actualitzat part del sistema de drenatge, dos enclavaments de senyalització ferroviària i una part de la catenària, perquè fos compatible amb la nova topografia de la via.

José Castro, tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana, Convivència i Mobilitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet, s'ha mostrat "molt satisfet" per la modernització d'aquest tram de la línia 1, que assegura que posarà fi a les molèsties per sorolls i vibracions que patien alguns veïns de la ciutat, especialment residents d'un edifici alt de l'entorn de Can Serra a tocar d'una corba molt tancada de les vies del metro. "No tenien una gran afectació però les molèsties eren contínues", ha explicat en unes declaracions recollides per l'agència ACN.

Al tram entre les estacions de La Pau i Selva de Mar de la línia 4, les obres han servit per renovar uns 1.200 metres de via, reforçar diversos trams del sistema de drenatge i aplicar un tractament que evita les filtracions d'aigua en un tram de 700 metres de túnel. També s'ha aprofitat per retirar 10.000 quilos de planxes de fibrociment amb contingut d’amiant a l’estació de La Pau. Amb la normalització del servei de metro, deixaran de funcionar la trentena d’autobusos articulats que han servit temporalment d’alternativa en els dos trams interromputs.