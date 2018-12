20 milions per a les escoles bressol i 25 per a Universitats: les xifres amb què treballa el Govern per als pressupostos

El Govern preveu destinar 20 milions d'euros a les llars d'infants municipals i 25,5 milions d'euros a partides per garantir la igualtat d'accés als estudis universitaris, amb mesures com les beques salari, reduir les taxes universitàries i igualar els preus de màster i grau. Ho inclou el document de treball que segueix el departament d'Economia i Hisenda, al qual ha tingut accés l'ARA. Aquest dilluns els sindicats i les patronals han pogut veure algunes de les principals dades de l'avantprojecte de pressupostos en una reunió amb el conseller d'Economia, Pere Aragonès.

Les de les escoles bressol i les universitats són dues de les xifres que fins ara no s'havien fet públiques d'un pressupost que també preveu "revertir els efectes de la crisi". En concret, els departaments d'Educació (103 milions més que el 2017), Salut (523) i Afers Socials (212) recuperarien per primera vegada la inversió que hi havia abans de les retallades del 2010. La despesa de la Generalitat s'enfilaria fins als 26.100 milions, un 6,8% més que en els comptes d'ara fa dos anys: el pressupost de Salut superarà els 10.000 milions d'euros, el d'Educació els 5.000 i el d'Afers Socials els 3.000 milions.

Llars d'infants

La Generalitat tornarà a cofinançar les places

El primer gran anunci del conseller d'Educació, Josep Bargalló, a l'accedir al càrrec va ser que la Generalitat tornaria a finançar les escoles bressol quan tingués pressupostos. "El Govern se sent corresponsable amb el món municipal i les famílies per al finançament de 0 a 3 anys, i ho farà empenyent amb el que calgui i al costat dels ajuntaments", va dir el conseller al Parlament.

El document de treball pels pressupostos preveu la "recuperació del finançament a les llars d'infants municipals" amb una partida de 20 milions d'euros. Amb aquesta decisió, el departament rectifica una decisió aplicada des de l'any 2012. L'aleshores consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, va decidir retallar primer un 33% el finançament i un temps després la Generalitat va retirar-se'n definitivament i va cedir la responsabilitat a les diputacions. Ara la conselleria s'hi tornarà a implicar amb una xifra que podria estar al voltant dels 425 euros anuals per cada plaça, segons algunes fonts consultades. Abans del 2012, la Generalitat s'havia compromès a pagar 1.800 euros anuals per plaça, que es van convertir en 1.300 després de la primera retallada.

La resta la seguiran pagant els ajuntaments i les famílies dels infants. I queda per determinar si les diputacions seguiran participant del finançament de les escoles bressol. Durant aquests sis anys, han estat les diputacions les que s'han fet càrrec d'aquesta etapa educativa. De fet, dels 32 milions d'euros que la Diputació de Barcelona va destinar a educació, 21 milions van ser per finançar les escoles bressol, i tres milions més per a beques i beques menjador per accedir-hi. La ciutat de Barcelona, però, n'ha quedat exempta.

Les exigències dels comuns

70 milions per a 0-3 anys i impagaments pendents

Nombrosos ajuntaments han denunciat els impagaments de la Generalitat durant aquests anys un cop el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va sentenciar a principis del 2018 que el Govern està obligat estatutàriament a finançar l'educació entre els 0 i els 3 anys. Barcelona, per exemple, reclama més de 40 milions d'euros pendents. Aquesta és, de fet, una de les exigències dels comuns per aprovar els pressupostos. Aquesta i que, en lloc de 425 euros per plaça, la Generalitat torni a finançar amb 1.300 euros anuals cada plaça a les llars d'infants. Una xifra que suposaria, segons els seus càlculs, 70 milions en els propers pressupostos.

Govern i comuns s'han reunit només una vegada per abordar la negociació pressupostària i ja es va fer palesa la distància pel que fa a les escoles bressol.

Universitats

Es reduiran taxes i preus i s'afegeixen les beques salari

En Universitats, l'avantprojecte preveu 25,5 milions d'euros per a "mesures d'igualtat d'accés als estudis universitaris". En aquest punt s'hi inclouen, segons el document, les beques salari, la igualació dels preus de màster i grau i la reducció de taxes, mesures que el secretari d'Universitats de la Generalitat, Francesc Xavier Grau, va avançar en una entrevista a l'ARA.

La setmana passada, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va confirmar que s'impulsaran aquests ajuts, que permetran que estudiants universitaris de famílies amb rendes baixes i bons resultats acadèmics puguin estudiar una carrera amb una beca que els cobreixi el cost dels estudis i, a més, els doni un complement econòmic que els permeti mantenir-se.

En l'entrevista a l'ARA, Grau també avançava la voluntat del Govern de reduir les taxes universitàries –els estudiants demanen que es faci efectiva la rebaixa del 30% de les taxes universitàries que va aprovar el Parlament el 2016– i d'igualar els preus de màster i de grau.