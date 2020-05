La ministra d'Educació diu que només la meitat dels alumnes tornaran a classe si al setembre no hi ha vacuna

El ministeri d'Educació estudia amb les comunitats autònomes com organitzar la tornada a classe al setembre "guardant les mesures imprescindibles de seguretat sanitària" en cas que no hi pugui haver grups de més de 15 alumnes per aula. Segons fonts d'Educació a l'agència Efe, el ministeri ja prepara l'organització de la tornada a les aules. La notícia arriba després que la titular d'Educació, Isabel Celaá, afirmés en una entrevista a Heraldo de Aragón que "si no hi ha vacuna, les escoles tindran la meitat d'alumnat a les aules". Això voldria dir que alguns alumnes es quedarien a casa i seguirien l'ensenyament a distància.

"Si no hi ha més remei, els centres hauran d'estar a la meitat de la seva capacitat. Això obliga que una part dels alumnes estaran treballant presencialment i l'altra part telemàticament", ha expressat Celaá. Segons diu, "si tots els nens tornen a la vegada no podrem salvaguardar la distància obligatòria".

El dia exacte per tornar a classe el fixen les comunitats autònomes, sempre complint amb el fet que, com a mínim, els nens han d'anar 175 dies a classe. El departament d'Educació de Catalunya no ha concretat encara com serà aquesta desescalada.

El govern espanyol preveu que, a partir del 25 de maig, la tornada a les aules sigui només per als menors de sis anys amb pares que treballin i no els puguin atendre, els estudiants de 4t d'ESO, 2n de batxillerat i 2n de formació professional, i també per als alumnes de primària i secundària amb necessitat de reforç.

Però els sindicats no volen tornar fins al setembre i demanen centrar-se ja en el curs que ve. Així, el sindicat CSIF ha rebutjat una tornada selectiva d'alguns alumnes, ha apostat per la tornada al setembre i ha demanat que es planifiqui ja amb plenes garanties "i evitant la improvisació".

El sindicat de docents STES també ha rebutjat que només una petita part de l'alumnat torni a les aules aquest últim trimestre "durant només quatre setmanes" perquè suposa un "esforç organitzatiu i sanitari" molt gran. "Creiem que tota l'energia de l'administració hauria d'estar centrada en anar pensant la gestió del començament del curs següent", opina aquest sindicat.