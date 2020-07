Dubtes sobre la validesa jurídica de la multa de 100 euros per no portar mascareta

La Generalitat va vendre ahir als quatre vents que a partir d'avui a Catalunya seria obligatori portar mascareta als espais públics i que la multa seria de 100 euros si no se'n porta, independentment de la distància de seguretat. Però això últim no és veritat. El reial decret 21/2020 que el govern espanyol va aprovar al juny diu que incomplir l'ús de la mascareta és una infracció lleu i que se sancionarà amb una multa de fins a 100 euros. El que passa és que el reial decret només es pot aplicar quan no es manté el metre i mig de distància, i el Govern ha dit que la mascareta és obligatòria tant si hi ha distància com si no. Per tant, si es manté el metre i mig i no es porta mascareta, la Generalitat ha d'utilitzar la llei de salut pública per multar i llavors les sancions podrien ser de fins a 3.000 euros –si es consideren lleus–. Però igualment es posa molt en dubte que tinguin recorregut.

D'entrada, el professor de dret administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, explica que l'obligació de portar mascareta es regula amb una resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) signada per la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, cosa que li dona "poca força jurídica" perquè equival a un acte administratiu. "És dèbil per la forma que li donen. Com a mínim hauria de ser un decret o una ordre", assegura Aguirre. L'advocada de dret administratiu Maria Vila hi coincideix i ho qualifica de "nyap jurídic" perquè la resolució no té un efecte normatiu ni pot proposar sancions. Vila afegeix que "s'inspira de manera molt cutre en el decret de l'Estat que obliga a portar mascareta quan no es manté la distància".

El fet és que, a diferència del reial decret 21/2020, la resolució del Govern que obliga a portar mascareta a tothom que tingui més de 6 anys fora de casa –encara que hi hagi distància– no concreta cap multa: només diu que incomplir-ho "serà objecte de règim sancionador d'acord amb la legislació sectorial aplicable". Preguntat per l'ARA, el departament de Salut respon que aplicarà la llei de salut pública 18/2009 i que es considerarà una infracció lleu. Salut parla de 100 euros de multa, però això no és el que diu la llei, que estableix que les sancions lleus poden ser de fins a 3.000 euros. Aguirre valora que la quantificació de 100 euros "se l'han tret de la màniga", i que si volen posar una multa de 100 euros per no portar mascareta amb la llei de salut pública "hauran de justificar cada cas".

Fonts del departament d'Interior expliquen que els Mossos d'Esquadra i les policies locals poden aixecar actes per no portar mascareta emparant-se en la llei de salut pública, tot i que qui haurà de tramitar cada sanció i comunicar la multa haurà de ser Salut. Vila considera que amb un decret llei, que el Parlament també hauria de convalidar, "estaria més cobert", però que una simple resolució "és el camí més feble i menys fonamentat". "Saben que no tenen la capacitat per fer aquesta norma realment obligatòria. No sembla viable per posar sancions", sentencia l'advocada.

Excepcions no recollides

Per si no fos prou, la resolució de la Generalitat és tan breu que tampoc concreta les excepcions. Si s'agafa el text al peu de la lletra, és obligatori portar mascareta excepte si les persones tenen una malaltia o dificultat respiratòria, per la seva discapacitat o dependència o per alteracions de conducta. Tampoc cal per fer esport a l'aire lliure. Però la resta d'excepcions que Salut ha introduït des d'ahir en què, segons el departament, tampoc s'ha de portar mascareta, no estan recollides en la resolució. Per posar un exemple, enlloc diu que no cal mascareta per banyar-se o prendre el sol a la platja. Preguntat per l'ARA, el departament de Salut no aclareix on es concreten les excepcions.

"És una presa de pèl. Es fan unes infografies i uns tuits que no estan reflectits a la resolució. És la prova més evident del desgavell", assegura Vila. Aguirre també qüestiona que es donin missatges a les rodes de premsa i a les xarxes socials que "són fruit de la imaginació" i "no tenen cap validesa jurídica". Ho compara amb l'excepció que es va fer durant l'estat d'alarma de poder passejar els gossos, que no estava contemplada en cap decret. "Ens hem acostumat a regular d'aquesta manera en què es produeixen arbitrarietats", conclou el professor.