La multinacional Monsanto, condemnada a pagar 289 milions de dòlars pels efectes cancerígens del glifosat

Un jurat de Califòrnia ha condemnat la multinacional Monsanto a indemnitzar amb 289 milions de dòlars un home que assegura que el càncer terminal que pateix es deu a la seva exposició a un producte de la companyia que conté el polèmic herbicida glifosat. L'home en qüestió, Dewayne Johnson, sosté que va utilitzar l'herbicida Roundup de Monsanto de manera freqüent mentre va treballar com a jardiner per al districte escolar de San Francisco.

El jurat, del Tribunal Superior de San Francisco, ha determinat que Monsanto no va advertir correctament del risc per a la salut que es corria en usar aquest producte amb glifosat. També ha considerat que l'omissió de les advertències necessàries va ser "un factor substancial" en la malaltia de Johnson, que té 46 anys i pateix limfoma no hodgkinià (un càncer en els limfòcits de la sang). Els metges del demandant van assegurar en el judici que a Johnson li queden mesos de vida.

El glifosat és un controvertit herbicida que ha generat una gran controvèrsia a tot el món pels seus efectes perjudicials tant en la salut de les persones com a les terres ruixades amb productes que el contenen. En un comunicat de premsa, Scott Partridge, un dels vicepresidents de Monsanto, ha anunciat que recorreran la decisió judicial.

"Mostrem la nostra empatia amb el senyor Johnson i la seva família. La decisió d'avui no canvia el fet que més de 800 estudis i revisions -i conclusions de l'Agència de Protecció Ambiental dels EUA (EPA), l'Institut Nacional de Salut dels EUA (NIH) i autoritats reguladores a tot el món- donen suport al fet que el glifosat no causa càncer", ha assegurat. Aquest és el primer dels centenars de casos que Monsanto ha d'afrontar als Estats Units pels efectes cancerígens del glifosat.