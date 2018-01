11 municipis s'uneixen perquè no hi hagi desigualtats en les activitats extraescolars

Educació a temps complet i amb les mateixes oportunitats per a tothom. Sota aquest objectiu, 11 municipis han posat en marxa iniciatives per garantir el menjador escolar per a tothom, la connexió entre les activitats escolars i les de fora, l'accés a extraescolars per a tothom, entre d'altres.

Es tracta de l'aliança Educació360, -que s'ha presentat aquest dilluns- formada per la Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Fundació Jaume Bofill, que comptarà amb 2 milions d'euros entre els anys 2016-2019. A més, també compta amb 34 socis més: associacions de mestres, entitats de lleure o grups de recerca de les universitats, entre d'altres. Segons calculen, els projectes impactaran sobre 700.000 persones.

Els municipis que posen en marxa la iniciativa són Castellbell i el Vilar, Granollers, L'Hospitalet, Manresa, El Prat, Manlleu, El Lluçanès, Sabadell, el Moianès, Badalona sud i Salt.

El projecte consisteix a superar el model educatiu centrat exclusivament en les activitats escolars lectives i donar-li molt més pes a les extraescolars per a tothom. "Davant dels escenaris de desigualtat i segregació que es produeixen en l'accés d'oportunitats educatives fora del sistema reglat, la iniciativa es proposa garantir la igualtat d'oportunitats", reivindiquen els impulsors dels projectes.

Segons ha explicat el director de l'aliança durant la presentació, Carles Barba, les tres institucions impulsores pretenen generar els propers tres anys una ''palanca de canvi'' per modificar el model educatiu a Catalunya.Per tant, esperen que altres municipis s'hi sumin.

El director de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín, ha recordat que diversos estudis han posat de manifest les desigualtats que genera la generalització, per exemple, de la jornada compactada entre els instituts de secundària. Considera que els alumnes de classes benestants poden ampliar la jornada amb extraescolars, però en canvi, les classes més desfavorides no tenen aquesta oportunitat.

A més, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha reivindicat el "no al 155 ni a la intervenció en l'ensenyament". "Més que mai hem de dir que no ens deixarem dirigir pels que no comparteixen el nostre model d'ensenyament", ha afirmat.