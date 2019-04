El nadó maltractat de Montblanc rebrà l'alta d'aquí uns dies

El nadó maltractat de Montblanc a mans, presumptament, dels seus pares rebrà l'alta d'aquí uns dies de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on va ingressar el 13 de febrer, quan tenia un mes de vida, en estat molt greu. El pare i la mare, de 22 i 21 anys, a qui se'ls va retirar la custòdia del fill, continuen a la presó pels delictes de lesions i maltractament habitual.

La parella va portar el nen al centre hospitalari amb un quadre de vòmits i quan els metges el van examinar van sospitar que podia ser víctima de maltractaments, per la qual cosa van activar el protocol previst, i van alertar així la direcció general d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA) i els Mossos d'Esquadra. Al pare ja se li va retirar la custòdia d'un altre fill –d'una relació anterior– per sospites de maltractament, però el cas es va arxivar per falta de proves concloents.

En les dues investigacions per maltractament als seus dos fills, el jove sempre va rebre el suport incondicional de la seva família, tal com es reflecteix en les seves xarxes socials. Ara una familiar del pare podria rebre el nadó en acollida un cop rebi l'alta hospitalària, apunten persones pròximes al nen. Tot i això, abans cal un informe favorable dels serveis socials, que en aquest cas correspondrien al Consell Comarcal de la Conca de Barberà, que haurà d'avaluar quina és la millor opció per al benestar del nadó.

El nadó va estar ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) per una hemorràgia intracranial molt greu i, encara que ha evolucionat favorablement, una de les lesions li podria deixar seqüeles cròniques. Els exàmens mèdics de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona també van treure a la llum lesions més antigues, compatibles amb altres maltractaments. Fonts del departament de Treball, Afers Socials i Famílies han declinat valorar aquesta informació per protegir la privacitat del menor i han recordat que el cas està en un jutjat.