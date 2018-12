'Narcopís', 'migrant' i 'microplàstic' competeixen per entrar al Diccionari de la Llengua Catalana

Les paraules 'criptomoneda', 'demofòbia', 'èpic-a', 'microplàstic', 'migrant', 'narcopís', 'pis rusc', 'seriòfil-a', 'sororitat' i 'sostre de vidre' són les propostes candidates a ser elegides neologisme del 2018.

Així ho han fet públic l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), que han engegat aquest dilluns la cinquena edició del concurs per elegir el neologisme de l'any. La paraula guanyadora serà candidata a formar part del diccionari normatiu de la llengua catalana que edita l'IEC. El concurs arrenca aquest dilluns i s'acabarà el 17 de desembre, i s'hi pot votar a l'enllaç http://www.neologisme.cat. El 18 de desembre es farà públic el neologisme guanyador.

Dues paraules tenen a veure amb el problema de l'habitatge actual, 'narcopís' –pis on es trafica amb droga– i 'pis rusc' –habitacle unipersonal de lloguer inferior a 5 m2 destinat especialment a persones amb ingressos molt baixos–. I dues més amb la popularitat que han guanyat els corrents feministes els últims temps, com 'sororitat' –que és la relació de solidaritat entre dones basada en motius socials, ètics i emocionals– i 'sostre de vidre' –la barrera invisible que representa les limitacions amb què topen les dones per ascendir en la seva carrera professional fins als càrrecs de més responsabilitat–. A la llista també hi ha cinc paraules més que últimament han saltat a les nostres vides amb força a través dels mitjans, com 'microplàstic' –plàstic de mida inferior a 5 mm, molt sovint invisible a l’ull humà, que prové especialment de la descomposició d’envasos o altres plàstics més grossos, de gran perill per al medi natural–, 'migrant' –persona que es desplaça d’un territori a un altre per establir-s’hi de manera temporal o permanent– i 'demofòbia' –en política, aversió a la democràcia–. Tanquen la llista de candidats 'criptomoneda', 'èpic-a' –que fins ara no existia al diccionari– i 'seriòfil-la', el mot que es fa servir per referir-se a la persona aficionada a les sèries de televisió.

En la primera edició del concurs, el 2014, la paraula elegida va ser 'estelada', mentre que 'dron' ho va ser el 2015, el 2016 'vegà-ana' i el neologisme elegit el 2017 va ser 'cassolada'.