Una nevada granulada a prop de la costa

Amb l’arribada del febrer l’hivern ha començat a manifestar-se de debò, primer amb una nevada històrica i molt extensa, i ahir amb gelades molt fortes i neu fins a la costa. La formació d’una petita borrasca va desencadenar ahir al matí nevades en diferents punts de l’est. Les més abundants es van concentrar entre la Selva, el Maresme, el Gironès i el Vallès Oriental. En municipis com Hostalric, Maçanet de la Selva, Sils, Tordera, Llagostera i Sant Celoni, la neu va deixar petits gruixos de neu fins a la cota de 100 metres, fet que va complicar el trànsit en vies importants com l’AP-7.

La nevada a cotes baixes també va obligar a tancar 26 escoles i instituts de tres comarques abans d’hora, cosa que va fer tornar un total de 10.082 alumnes a casa. Les comarques que es van veure afectades van ser la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. A la resta de Catalunya, ahir no constaven cancel·lacions en les rutes escolars ni centres tancats per la neu. Pel que fa a les carreteres, al matí la nevada va provocar problemes a l’AP-7 entre Sant Celoni i Maçanet de la Selva, on es van formar plaques de gel. A l’A-2 entre Sils i Riudellots de la Selva hi havia neu i gel a la calçada en tots dos sentits de la marxa, cosa que va dificultar la circulació. Un accident a la mateixa via, a Caldes de Malavella, va obligar a tallar el trànsit. A més, a causa de la neteja de l’autopista, ahir al matí es va circular amb retencions a l’AP-7 en sentit nord.

Més tard, un altre ruixat va descarregar neu granulada en algunes platges de Barcelona i va emblanquinar Collserola i alguns punts de la serra de Marina. A la Nova Icària i al Poblenou, la calabruixada va deixar cert gruix i carrers ben relliscosos. A la tarda hi va haver ruixats puntuals al Penedès, però cada cop menys importants. Més enllà d’alguns punts de la Selva i del Gironès, la nevada no va passar d’anècdota.

L’Ajuntament de Barcelona va activar ahir al vespre una alerta per la situació de fred. El servei s’adreça especialment a les persones sense llar que dormen al carrer perquè acceptin voluntàriament allotjar-se en els equipaments municipals oberts durant tot l’any i en els específics d’aquest operatiu.

Glaçades extraordinàries

Mentre els núvols deixaven xàfecs i neu a prop de la costa, la nit era serena al Pirineu i Prepirineu, on la gran quantitat de neu acumulada dels últims dies està fent efecte congelador. A Das, a la Cerdanya, la temperatura va baixar finsals -21,5graus, una temperatura excepcional. En els 17 anys que fa que el Meteocat recull dades en aquest punt del Pirineu només hi ha hagut dues nits més fredes que aquesta, una durant l’onada de fred del gener passat: el 18 de gener del 2017 es va arribar fins als -21,6 graus. L’altra va ser deu dies després de la gran nevada del 14 i 15 de desembre del 2001, per Nadal, quan la mínima a Das es va enfonsar fins als -22,6 graus. Potser aquesta nit s’haurà batut el rècord de l’observatori.

Els girs de guió d’aquest febrer semblen bastant lluny d’acabar-se. Aquesta tarda i nit tornarà a nevar al vessant nord del Pirineu, i diumenge es repetiran les enfarinades a la serralada, aquesta vegada amb una cota de neu molt irregular, però que amb el pas de les hores tendirà a superar els 1.500 metres.

Tramuntana el cap de setmana

El cap de setmana estarà també marcat pel fort vent. Demà la tramuntana bufarà amb ratxes fortes al Pirineu i a l’Empordà, i el vent es deixarà sentir moderat en moltes altres comarques. A la majoria d’indrets, però, cal esperar un dissabte amb molt de sol i un diumenge més enterbolit però només amb precipitacions al Pirineu, o en tot cas en algunes altres comarques del nord de Girona.

La setmana que ve començarà amb més canvis de temps: dilluns arribarà una nova tongada de pluges i neu que, si bé no serà generosa arreu, sí que podria deixar altre cop més de 10 o 15 litres per metre quadrat en força comarques. Una altra vegada la cota de neu es desplomarà per sota dels 1.000 metres, i potser fins i tot per sota dels 500. El canvi de temps reactivarà el fred i farà que l’ambient de rigorós hivern es continuï notant a la meitat de la setmana que ve. Tot i que a més llarg termini la previsió ja no és fiable, hi ha indicadors que fan pensar que dilluns no serà l’última tongada de pluges i neu del mes.