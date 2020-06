Què es pot fer a partir d'ara a Catalunya?

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha signat el decret que deixa sense efecte la fase 3 i l'estat d'alarma a Catalunya aquesta mitjanit. Què es pot fer a partir de llavors? Fins ara les instruccions que ha donat el Govern, que ha recuperat les competències en Salut, són que es permet la mobilitat total al país i que els aforaments estan limitats, sempre que es compleixin les condicions. A continuació, un resum en cinc punts del funcionament de la nova normalitat, que Torra ha anomenat represa.

Norma general

Distància i aforaments segons els espais

La Generalitat, que gestionarà i prendrà les mesures a través del Procicat, explica que la norma general és que s'ha de mantenir una distància d'un metre i mig entre persones, que és equivalent a una superfície de dos metres i mig quadrats per persona. La distància és exigible tant en l'àmbit laboral com entre persones que no tenen una relació o un contacte habitual. En cas que no es pugui mantenir la distància amb un contacte no pròxim, és obligatori portar mascareta. La distància no pot ser inferior a un metre en espais tancats, excepte entre persones que tenen una relació habitual o per activitats professionals. Des d'aquest divendres i fins a Sant Joan, els aforaments estan limitats a un 50% als espais tancats i a un 75% als oberts. Els aforaments poden canviar a partir del 25 de juny, quan s'aplicaran uns plans adequats per a cada àmbit.

16 sectors

Flexibilitat seguint les mesures

La nova normalitat impulsada pel Govern contempla tenir uns plans per a 16 sectors: els centres sanitaris, els serveis socials, els centres docents, les universitats, els transports, els establiments comercials, els hotels i allotjaments turístics, la restauració, el turisme, l'oci nocturn, el lleure infantil, les activitats culturals, les fires i congressos, les instal·lacions esportives, les festes i els equipaments amb gran afluència de públic. El Procicat ja ha publicat alguns plans i d'altres estan pendents d'adaptar-se. Les mesures que fixin els plans es podran flexibilitzar segons els fluxos, si es poden dividir les zones i si es porta un registre d'assistents. Es preveu que en espais a l'aire lliure es pugui arribar a 2.000 o 3.000 persones i en espais tancats, incloses fires i congressos, a 1.000 o 2.000 persones si es compleixen les condicions. Els titulars de les activitats són els responsables d'adequar les mesures i poden estar obligats a fer un protocol específic. Hi haurà una persona que s'encarregui d'aplicar les accions i serà l'interlocutor amb l'autoritat sanitària si es detecta un brot que els afecti.

Mascareta

A partir de sis anys és obligatori portar-ne

A partir de sis anys es obligatori portar mascareta a la via pública, espais a l'aire lliure i qualsevol espai tancat d'ús públic si no és possible mantenir una distància d'un metre i mig entre persones que no tenen un contacte pròxim. La Generalitat també fixa que s'ha de portar mascareta als mitjans de transport de viatgers per carretera, ferrocarril i cable que són competència del Govern, excepte si tots els ocupants del vehicle tenen una relació habitual. Per als passatgers de vaixells i embarcacions no és necessari l'ús de mascareta si estan a la seva cabina o en cobertes i espais exteriors on es pugui mantenir la distància de seguretat. La mascareta no s'exigeix a les persones que tinguin una malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per portar-ne, que per la seva discapacitat o dependència no tinguin autonomia per treure-se-la o que tinguin alteracions de conducta. Tampoc cal per fer esport a l'aire lliure.

Trobades

Es poden fer reunions familiars i activitats socials

Amb la nova normalitat es poden celebrar reunions familiars i activitats socials, inclosa la pràctica esportiva no professional. La Generalitat no posa cap límit de gent, encara que ha de ser preferent entre persones que tenen una relació o un contacte habitual, sempre que no hi hagi aglomeracions ni se superin les limitacions dels aforaments i es respecti la protecció individual. Es consideren aglomeracions les concentracions de persones o grups en espais públics quan no es pot mantenir la distància de seguretat. Pel que fa a les activitats obertes al públic i que presten serveis, els responsables han de prendre les mesures per garantir la protecció: la distància, sistemes per a la neteja de mans i les condicions de neteja, desinfecció i ventilació. Quan això sigui difícil o impossible, s'ha de garantir la prevenció i la higiene pel risc de contagi. Les administracions poden limitar l'accés als espais de titularitat pública, inclosos espais naturals com platges, que no tinguin les condicions de seguretat.

Sancions

El Govern i els ajuntaments poden fer inspeccions

El Procicat estableix que la Generalitat i els ajuntaments tenen les competències de vigilància, inspecció i control de les mesures i dels plans per als sectors. Han de vetllar perquè es compleixin les condicions per evitar les aglomeracions i garantir la distància i l'ús de mascareta. L'incompliment se sancionarà segons la legislació aplicable. Per això el Govern habilita el personal d'inspeccions de Salut, Treball, Comerç, Consum i Educació per comprovar si es compleixen les mesures.