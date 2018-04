Les dietes amb excés de sucre provoquen canvis conductuals, com ara picar entre hores

Es coneix com a "dieta de cafeteria" el tipus de dieta en què s'ingereix un alt nombre de greixos i que, entre altres problemes de salut, provoca obesitat. El fàcil accés a aliments altament calòrics i apetitosos no només condueix a un augment de pes, sinó que té un impacte negatiu en l'hàbit alimentari i afecta el control de la conducta de cerca d'aliments i l'aprenentatge, la motivació i la flexibilitat del comportament. La Universitat Pompeu Fabra (UPF) i el Centre de Regulació Genòmica (CRG) han imitat aquest ambient "obesogènic" en ratolins per a analitzar la seva activitat i patrons d'alimentació davant l'oferta de xocolatines trossejades barrejades amb el seu pinso. L'objectiu de l'estudi era esclarir els comportaments que desencadenen l'obesitat i apuntar cap a noves idees per prevenir l'augment de pes.

Els científics del CRG i de la UPF han descobert que, després d’ingerir xocolata, els ratolins sentien l’impuls de menjar aquest tipus d’aliment compulsivament i mostraven conductes d’afartament i d’addicció. L’equip va constatar que els animals amb dietes altes en greix canviaven les seves rutines diàries, per exemple, que era més probable que mengessin més sovint i durant el dia, malgrat que els ratolins solen alimentar-se de nit. En oferir-los xocolata, els animals ignoraven el pinso estàndard disponible, encara que els saciava menys que el seu menjar habitual. "Aquests estudis revelen els principals canvis conductuals i cognitius promoguts per la ingesta d'aliments hipercalòrics que podrien ser crucials per a l'augment de pes repetit i les dificultats per a un control apropiat de la dieta", afirma Rafael Maldonado, cap del Laboratori de Neurofarmacologia de la UPF.

"L'obesitat no és només una malaltia metabòlica, és un problema de comportament. A les persones amb sobrepès o obesitat generalment se'ls diu que mengin menys i es moguin més, però això és massa simplista", explica Mara Dierssen, cap del grup de Neurobiologia Cel·lular i de Sistemes al CRG. I afegeix: "Necessitem mirar tot el procés. En comprendre els comportaments que condueixen a l'obesitat i en detectar els signes reveladors primerencs, podríem trobar teràpies o tractaments que evitin que la gent tingui sobrepès en primer lloc".

El grup de recerca, però, vol expandir la seva investigació a un major nombre d’animals i planeja fer l’estudi en persones obeses per a comprovar si els comportaments són similars. Un dels focus en el tractament de l’obesitat és l’alta taxa de recaigudes als hàbits alimentaris anormals, després de mantenir una dieta equilibrada durant un temps. "És molt difícil perdre pes amb èxit, i moltes persones acaben atrapades en un cicle de dietes io-io", explica Dierssen. "Necessitem enfocar-nos a prevenir l'obesitat, i aquest estudi ens mostra que comprendre i modificar el comportament podria ser la clau".