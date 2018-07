L'oposició reprova Colau per la gestió econòmica després de les acusacions de retallades

Nova estirada d'orelles de l'oposició a l'alcaldessa Ada Colau. Si fa només tres mesos els grups la reprovaven per la manera d'abordar el problema dels narcopisos al Raval, avui el ple ha aprovat gairebé per unanimitat -només amb el vot en contra del govern i l'abstenció de la CUP- reprovar la gestió econòmica dels comuns. La crítica arriba després de més d'una setmana d'acusacions de retallades i d'unes explicacions del govern municipal que no han satisfet l'oposició. Tampoc les que ha donat avui el primer tinent d'alcalde de la ciutat, Gerardo Pisarello, que ha tornat a negar que estiguin preparant tisorades i ha admès, en tot cas, que fruit de la caiguda d'ingressos provinents de l'impost de les plusvàlues potser caldria "reprogramar" o "compassar" determinades inversions, però ha reiterat que el seu govern haurà invertit més de 800 milions més que el del govern de Xavier Trias, i que la solvència del consistori no està amenaçada.

Continua, amb tot, el ball de números i mentre els grups de l'oposició han tret a la llum documents interns que xifren els reajustos d'inversions previstos en uns 107 milions, l'equip de Colau defensa ara que l'afectació màxima serà d'un 1% del pressupost del 2019. És a dir, uns 26 milions d'euros, mentre que en l'última compareixença havien situat la xifra en uns 5 milions. El govern reitera, a més, que si la Generalitat i l'Estat solucionen part dels deutes que tenen amb la ciutat en matèria d'habitatge i transport públic, el càlcul pressupostari serà diferent.

Els grups de l'oposició han aprofitat el ple extraordinari d'avui, convocat a petició del PDECat, ERC i el PSC, per passar revista a tota l'obra de govern i les promeses de l'equip de Colau, a qui han acusat de falta de transparència per la manera com ha abordat la polèmica sobre les possibles retallades i de mala gestió econòmica per no haver previst la caiguda d'ingressos. El text que s'ha aprovat avui també inclou un punt -que, aquest sí, ha comptat amb el suport de la CUP- que defensa la creació d'una comissió de seguiment de les inversions previstes aquest any i el vinent. La comissió serà, en paraules del PP, el "particular 155 de l'oposició" per fer un seguiment mensual de les finances municipals. També s'han aprovat les dues propostes de reprovació al govern que havien presentat Cs i el PSC.

Els socialistes, que després de ser expulsats del govern han sigut els més durs en els atacs als comuns per la gestió econòmica, han acusat avui l'equip de Colau d'haver fet una "ràpida conversió a la vella política" i d'haver "amagat informació" i aprofitar el debat per "atacar l'oposició". El cap de files del PSC a la ciutat, Jaume Collboni, ha retret a Colau que d'altres ciutats, com Madrid i Sevilla, no hagin errat les previsions d'ingressos de les plusvàlues, i l'ha acusat de no haver donat una resposta "transparent".

El PDECat, per mitjà de Sònia Recasens, ha assegurat que el govern ha comès "l'error" d'inflar les previsions d'ingressos per "vendre a cop de titulars". "Van guanyar la qüestió de confiança però van perdre la poca credibilitat que tenien", ha defensat Recasens en referència a la manera com es va aprovar el pressupost d'aquest 2018. També Cs ha criticat que s'usés una "via antidemocràtica" per aprovar els comptes i ha acusat l'equip de Colau de deixar un "futur hipotecat".

ERC, al seu torn, ha defensat que el debat d'avui era "l'evidència" que BComú gestionava "de pena" i ha avisat que, segons els seus càlculs, s'estan preparant retallades de set milions només en educació. "Van prometre parets de vidre i transparència total i ens hem trobat tot el contrari", ha conclòs el cap de files dels republicans, Alfred Bosch.

El PP ha assegurat que la polèmica referma que "quan l'esquerra arriba al poder s'encenen tots els llums d'alarma", i ha acusat el govern de Colau de ser "campió en opacitat". Els dos regidors no adscrits, Gerard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé, també han donat suport a la reprovació, mentre que la CUP només ha donat suport al text que lamenta la "falta de transparència" i demana crear una comissió d'estudi, i ha demanat garanties que no es faria la retallada del 5% en despesa corrent de la qual han alertat diferents àrees i que, en tot cas, es reprogramaran inversions. L'únic projecte que el govern ha concretat de moment i que es pot veure afectat pel canvi de calendari és l'ampliació de la casa Golferichs, a l'Eixample.