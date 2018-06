Una jornada d'orgull LGTBI amb polsim reivindicatiu

Cada any més ampli i transversal, el Dia de l'Orgull LGTBI ha tornat a celebrar la seva diversitat. Una jornada encapçalada pels col·lectius de defensa dels drets de la pluralitat sexual, però a la qual s'han sumat la societat civil i les principals institucions polítiques i socials del país. Tot i així, la presència del festival Pride Barcelona dedicada als refugiats i la situació de "poques multes administratives per odi" denunciada per la comunitat LGTBI han fet emergir la polèmica en un dia de celebració.

La jornada ha mantingut el seu tarannà festiu amb la presència de banderes multicolor arreu per demanar l'alliberament sexual i de gènere, també als edificis de les principals institucions de Catalunya. Una voluntat que ha reflectit, entre d'altres, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en un acte al balcó de l'Ajuntament durant aquest matí.

Barcelona celebra #Orgullo2018 Estima com vulguis i a qui vulguis sempre des del respecte als altres. Aquesta ciutat no permetrà cap acte de LGTBIQ-fòbia. L’amor guanyarà qualsevol forma d’odi #loveislove 🌈💜 pic.twitter.com/Yz6aO8QN4p — Ada Colau (@AdaColau) 28 de junio de 2018

A més, l'espai municipal Barcelona Dones ha aprofitat per recordar la condemna que suposa exercir la discriminació d'individus o col·lectius únicament "per la seva condició de gai, lesbiana, transgènere o intersexual", així com l'assetjament o la incitació a l'odi. De la mateixa manera, aquest dijous ha sigut l'acte central de la Comissió Unitària 28 de Juny i la seva campanya 'Aturem l'odi i la LGTBI-fòbia' al Palau de la Virreina amb una taula rodona per reivindicar els drets comunitaris.

En la mateixa línia de suport, el President de la Generalitat, Quim Torra, s'ha sumat a la celebració del Dia de l'Orgull fent una crida al respecte i la llibertat de tots els ciutadans.

Celebrem amb els braços oberts el dia de l'orgull #LGBTI. Apostem per la igualtat, el respecte i la llibertat sexual i afectiva. Estima com vulguis! #loveislove — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 28 de juny de 2018

Les principals mobilitzacions s'han dispersat en diferents dates més o menys pròximes al Dia de l'Orgull. Tot i així, la celebració del festival Pride Barcelona 2018 s'ha encetat oficialment amb el pregó llegit durant aquest tarda. La festa, que s'allargarà fins dissabte, aquest any va dirigida a la solidaritat amb els refugiats LGTBI. Una iniciativa que la Crida LGTBI i la CUP han animat a boicotejar per suposar "un rentat rosa" per a les empreses vinculades a l'especulació i la deportació d'immigrants.

Segons les entitats, el fet que empreses com Airbnb, Travel Brand i Merlin Properties patrocinin el festival Pride Barcelona amaga una operació de blanquejament de la imatge d'unes companyies "amb comportaments ètics dubtosos". La Crida LGBTI i la secció barcelonina de la CUP consideren "un acte d'hipocresia" que aquestes firmes patrocinin un esdeveniment dedicat, precisament, als refugiats.

Poques multes per odi

Aprofitant l'efemèride, el col·lectiu de defensa dels drets LGTBI ha recordat que des que es va aprovar la llei 11/2014 del Parlament, encarregada de vetllar pels drets de la comunitat, s'han aplicat menys d'una desena de sancions per odi. El president de l'Observatori contra l'Homofòbia, Eugeni Rodríguez, ha criticat la llei actual per situar-se molt lluny de les reclamacions del col·lectiu en el marc punitiu i ha denunciat que "en quatre anys de llei no s'han imposat ni deu sancions". "La xifra és tan ridícula que no ha ocasionat cap recurs contenciós administratiu", ha dit.

Rodríguez també ha criticat la poca mà dura que s'ha tingut amb l'Església tot i les faltes de respecte pels drets LGTBI. "No s'ha actuat mai contra el sector eclesiàstic, que ha vomitat odi de manera regular, i sembla que tots els sectors del Govern han estat d'acord a no contrariar l'Església", ha assenyalat.