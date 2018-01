L'escàndol dels pederastes entre els Maristes també esquitxa escoles de Xile

El diari 'El Periódico' ha publicat un article en què denuncia que també hi hagut abusos sexuals per part de maristes en escoles de Xile i que s'estan investigant set professors d'aquesta ordre religiosa per saber si van abusar d'una trentena de menors. El diari barceloní va destapar l'any 2016 que alumnes de centres dels maristes de Barcelona i Badalona havien patit abusos almenys de 12 docents. En aquest nou cas, el periodista Guillem Sánchez entrevista una de les víctimes que ha denunciat els abusos i que, segons el seu testimoni, implica diferents professors, alguns d'ells amb "prestigi" dins la institució. Un d'aquests professors és Abel Pérez, que ja acumula 16 denúncies. Quatre dels set investigats són espanyols. Els fets de Santiago de Xile que ara s'investiguen van passar entre el 1970 i el 2010.

Els Germans Maristes tenen centres educatius en 79 països, molts d'ells a l'Amèrica del Sud, amb l'objectiu de convertir al catolicisme els ciutadans d'aquestes poblacions.