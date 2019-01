Sense pediatres a Nou Barris

“El personal d’admissions em va dir, ara fa dos mesos, que aquell dia no treballava el pediatre de la meva filla i, que si volia que un metge la revisés, baixés a urgències. Aquest cop, sabent com funciona l’ambulatori, els he fet cas i he vingut directament aquí”, explica resignada la Katherine. Bressola la seva nena mentre espera a la sala d’urgències del Centre Integral de Salut Cotxeres, al barri de Vilapicina i la Torre Llobeta del districte barceloní de Nou Barris. La Katherine sap que no és la primera -i per ara tampoc l’última- mare que s’ha de conformar que visitin d’urgència els seus fills, malgrat que la raó per adreçar-s’hi sigui un seguiment pediàtric. I és que, des de fa uns mesos, aquest centre d’atenció primària (CAP) concertat ofereix atenció pediàtrica amb comptagotes per als més de 9.000 nens del barri.

“Important! Avui no hi ha servei de pediatria”, indica un cartell penjat a la paret de la primera planta. Els veïns expliquen que aquest presumpte contratemps de què avisen al taulell d’admissions és, en realitat, un llast que arrossega el centre des del mes de juliol de l’any passat. “Cotxeres fa temps que funciona més com un centre d’urgències que com un CAP: només hi ha un pediatre, i a temps parcial, per atendre la població infantil de Vilapicina i la Torre Llobeta”, es queixa una usuària. La insuficient assistència pediàtrica a Cotxeres ha monopolitzat el debat als grups veïnals de WhatsApp i també ha encès les últimes reunions de les associacions veïnals d’aquesta zona de Nou Barris. Així, els afectats no han dubtat a organitzar-se a través de les xarxes socials per exigir solucions a la direcció del consultori, amb qui s’han reunit en dues ocasions a instància de les famílies, per demanar la contractació immediata de pediatres.

La directora de Cotxeres, Pilar Closa, reconeix només en part la responsabilitat del centre. “Ens preocupa molt la manca de pediatres i estem intentant contractar-ne de nous, però, per ara, l’especialista que hi ha s’està fent càrrec d’aquelles qüestions planificades, com revisions, controls o vacunes, i de la demanda aguda se n’encarreguen metges de família”, confirma. Closa, però, destaca que no s’està deixant d’atendre ningú, que s’ha informat les famílies i que aquesta distribució és només una mesura provisional.

Igualtat de condicions

Trini Cuesta, portaveu de la Coordinadora d’Entitats de la zona del servei d’atenció primària (SAP) Muntanya, aclareix que al desembre ja sabien que una de les pediatres marxava i van contactar amb la direcció per comprovar que hi hauria relleu. “Ens ensumàvem que no actuarien amb previsió i és evident que no ho han fet”, retreu Cuesta.

El departament de Salut va anunciar a principis de gener la seva intenció de traslladar al sector concertat els acords entre l’ICS i el sindicat Metges de Catalunya per tal de millorar les condicions de tota l’atenció primària. Una precarietat en què els responsables del centre dilueixen responsabilitats. La mateixa Closa sentencia que si les condicions laborals dels metges dels CAP són dures, empitjoren quan es tracta de la sanitat concertada. És el cas de Cotxeres, un centre concertat gestionat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i que té una població assignada de 27.000 habitants. El CSC admet que és cert que dos dels pediatres van marxar en els últims mesos, però alhora defensen que no han aturat mai la cerca de professionals. “Si tot va bé, ja hi ha acordada la incorporació d’una nova pediatra al mes de febrer”, revelen a l’ARA.

Si bé accepten que el procés de selecció s’ha allargat massa, la direcció nega rotundament que en aquests mesos s’hagin derivat pacients a urgències, tal com asseguren els veïns, i posa en dubte que aquest sigui el circuit que el personal ha estat recomanant als usuaris, tret d’alguns casos d’afeccions agudes infantils. “Clar que oficialment no ens deriven, però si les famílies volem ser ateses ens hem d’adreçar a urgències. Això ens ho recomanen els mateixos treballadors. Si això no és derivar...”, recrimina un membre de l’associació de veïns, Joan Gil.

La Coordinadora d’Entitats del SAP Muntanya denuncia que els problemes al centre són múltiples: dificultat per accedir al metge de família, ajornaments de visites o suspensió d’activitats de suport com el grup de postpart. “Amb la pediatria la població s’està adonant del problema, però en general Cotxeres no funciona com cal”, apunta Cuesta. Asseguren que Vilapicina i la Torre Llobeta no només s’enfronta a un dèficit de pediatres, sinó que tota l’atenció primària està en joc.