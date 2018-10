El 30% de les places de pediatria d'atenció primària estan ocupades per metges no especialistes en pediatria

Els pediatres diuen prou. Fa un any ja alertaven que un de cada quatre professionals que exerceixen de pediatra no tenen aquesta especialitat. Ara aquesta xifra ja ascendeix al 30%. Així ho ha fet saber aquest dimarts la Societat Catalana de Pediatria en un manifest. "El 30% de places de pediatres d'atenció primària estan ocupades a Catalunya per metges no especialistes en pediatria, i bona part dels serveis d'urgències hospitalaris comarcals també es troben en aquesta situació", denuncien.

Per cobrir la falta de professionals, moltes d'aquestes places als CAP es cobreixen amb metges de família. A la ciutat de Barcelona gairebé un 10% de les places de pediatria a l’atenció primària no estan cobertes per pediatres, segons dades de la Societat Catalana de Pediatria. A les àrees més allunyades de grans nuclis urbans es pot arribar fins al 35% o al 40% de les places. “De mitjana, un 25% de les places de pediatria no estan cobertes. Hi ha una falta evident de pediatres en l’atenció primària”, lamentava fa un any a l'ARA el president de la Societat Catalana de Pediatria de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, Valentí Pineda. Això vol dir que aquestes places estan cobertes per metges de família. “O per pediatres de fora amb el títol no homologat”, afegia Manel Enrubia, president de la Secció de Pediatres d’Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria. L’ICS reconeixia llavors que falten pediatres, però nega que el percentatge de places no cobertes per pediatres sigui tan elevat.

Els pediatres demanen "mesures urgents" perquè alerten que, si no, la situació "empitjorarà" i esdevindrà "irreversible", ja que el nombre de residents en pediatria a Catalunya que trien l'opció de treballar a l'atenció primària va en descens.

Com a conseqüència de la falta de pediatres augmenta la pressió assistencial que pateixen aquests professionals. Denuncien les condicions de "precarietat" en què treballen, la sobrecàrrega de treball, l'alta conflictivitat a les consultes, "la greu dificultat per mantenir la qualitat i la seguretat assistencial" i la impossibilitat de portar a terme cap mena de conciliació familiar. També lamenten les "importants desigualtats territorials". Per tot plegat, alerten del "greu risc per a la salut mental dels pediatres i els alts índex de 'burn-out'".

És per això que insten el departament de Salut a portar a terme solucions a curt termini i urgents i també a mitjà termini. Entre altres coses, dotar els equips d'eines de gestió pròpies, millorar la dotació de recursos, reduir les desigualtats territorials, augmentar l'oferta de places MIR, afavorir la conciliació laboral o potenciar la pediatria d'atenció primària.