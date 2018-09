Mor atropellada una persona que havia baixat a la via del metro a Barcelona

Una persona ha mort atropellada després de baixar a la via i entrar en un túnel de la línia 1 del metro de Barcelona, cosa que ha interromput el servei gairebé dues hores, segons fonts de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

Per ara es desconeixen les causes del sinistre, investigat pels Mossos d'Esquadra, que hi han intervingut juntament amb equips dels bombers de Barcelona i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'atropellament ha passat quan una persona ha baixat a la via del metro i s'ha posat a caminar entre les estacions de Mercat Nou i Plaça de Sants.

A causa d'aquest sinistre, entre les 19.21 i les 21.17 hores la línia 1 del metro només ha pogut funcionar entre Hospital de Bellvitge i Santa Eulàlia, i entre Espanya i Fondo, i ha quedat sense servei entre Santa Eulàlia i Espanya. TMB ha ofert un servei alternatiu d'autobús.