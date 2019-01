Les persones amb TDAH fumen cànnabis per factors genètics

Els joves amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) tenen fins a vuit vegades més probabilitats de fumar cànnabis al llarg de la seva vida que la resta de la població. Si no es detecta precoçment, idealment durant la infància, poden desenvolupar una drogoaddicció quan arriben a adults. Així ho constata un estudi internacional liderat per l'equip de psiquiatria, salut mental i addiccions del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) de Barcelona, grup que investiga si hi ha persones genèticament més vulnerables al consum de marihuana i, per tant, si aquesta tendència podria estar escrita als gens.

Li va passar al Denis. Aquest home de 31 anys va tenir el seu primer contacte amb les drogues als 13: fumava porros i s'emborratxava. A partir dels 15 anys, però, el forat negre el va arrossegar al món de la cocaïna. Ara sap que els seus problemes amb la droga venien de més lluny. "Tenia una autoestima molt baixa i em desvaloritzava constantment. A l'escola m'anava malament i la meva família no trobava cap explicació", relata. I, de fet, la resposta no va obtenir-la fins als 21 anys, quan Josep Antoni Ramos-Quiroga, cap del servei de psiquiatria de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, va diagnosticar-li TDAH. Ara, però, se n'ha sortit: ja fa set anys que ha aconseguit desenganxar-se del tot i ha reprès els estudis; es forma en pedagogia i trastorns de la conducta.

"Els professionals veiem a la pràctica clínica diària que les persones amb TDAH consumeixen cànnabis en més proporció que la població general, aproximadament en un 40% dels casos, però fins ara no coneixíem els factors que ho motivaven", assenyala Ramos-Quiroga. I és que la recerca presentada aquest dimecres a l'Hospital de la Vall d'Hebron demostra que patir TDAH està genèticament lligat amb el consum de cànnabis. Els experts europeus i nord-americans que han participat en el projecte han analitzat el genoma complet de més de 85.000 persones d'origen europeu, i han conclòs que hi ha quatre regions genètiques compartides entre el trastorn i la tendència a fumar marihuana.

"Si bé en estudis previs ja havíem relacionat el component genètic amb el consum de marihuana, fins ara no s’havia explicat l’efecte de la genètica en aquesta drogodependència i, per això, hem dissenyat un estudi per poder determinar-ne la correlació", ha detallat la cap de la unitat genètica de l’equip, Marta Ribasés. La hipòtesi dels investigadors era que el trastorn causa el consum de cànnabis i, per arribar a aquesta conclusió, han comparat la base genètica comuna –és a dir, la que presenta més d’un 1% de la població– per localitzar línies genètiques compartides. "Només amb aquestes quatre coincidències sabem que el risc de fumar cànnabis és vuit vegades més probable entre els pacients de TDAH", puntualitza Ramos-Quiroga.

L'estudi també revela que el consum dels pacients joves comença sempre en edats primerenques –sovint abans dels 12 anys– i que, per això, tant la detecció precoç en infants com l'atenció psicoeducativa als adults amb TDAH ajudarien a prevenir casos de drogodependència. Amb tot, Ramos-Quiroga alerta que l'estigma que suporten les persones amb trastorns com el TDAH és molt gran, per la seva invisibilitat, i que, encara que ha quedat palès que les bases genètiques són molt importants per explicar-ne el consum, els pacients tampoc no són aliens als factors socials.