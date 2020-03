104 persones grans, aïllades en les seves residències per coronavirus

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies informa que a data d’avui hi ha 104 persones que viuen en residències de gent gran que han donat positiu de coronavirus, segons recullen tots els centres residencials públics i privats del país. Aquestes persones ja estan aïllades i estan sent tractades, i l’atenció que reben segueix els protocols estrictes marcats pel departament de Salut. La Generalitat també informa que aquest divendres hi ha 42 residències diferents amb persones que tenen coronavirus i en total són 114 les que tenen usuaris amb simptomatologia o diagnòstic de coronavirus. D'un total de 1.073 centres a tota Catalunya.

En tot el territori català hi ha 64.093 persones grans que viuen en centres residencials públics o privats que, per motius d’edat, són considerades persones de risc. En aquest sentit, la Generalitat explica que ha engegat un sistema de recollida d’informació amb l’objectiu de fer un seguiment de l’impacte del coronaviurs a les residències de gent gran i disposar d’informació actualitzada per avançar-se en la resposta.

D’altra banda, la Generalitat reorganitzarà la manera com es distribuiran els kits de protecció a les residències per atendre casos amb simptomatologia positiva del coronavirus i deixarà d’actuar de manera reactiva i en funció d’urgències detectades per fer-ho de manera preventiva. És a dir, es distribuirà material a les residències quan assoleixen un llindar crític d’existències.