La conurbació de Barcelona va superar dos cops els límits de diòxid de nitrogen el 2019

El 2019 hi va haver dues superacions dels límits de diòxid de nitrogen (NO2) –40 micrograms per metre cúbic (µg/m3) a la conurbació de Barcelona. Els dos punts de trànsit intens de la capital catalana es van donar a l'Eixample i a Gràcia - Sant Gervasi, el mateix resultat que va registrar-se el 2018.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha defensat que veu un manteniment de la tendència a la millora de la qualitat de l'aire en aquesta àrea. Respecte a l'any anterior, s'observa que els nivells d'NO2 es mantenen similars en general, tret de les estacions de la ciutat de Barcelona i alguns municipis de la perifèria, on s'aprecia un lleuger descens.

El 93% de les estacions que hi ha a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric (28 de les 30 estacions de l'anomenat Àmbit-40) compleixen el valor límit anual. A la primera corona de la ciutat de Barcelona, la zona de qualitat de l'aire 1 (ZQA1), un 88% de les estacions compleixen amb la normativa (16 de les 18 estacions). D'altra banda, a la segona corona, la ZQA2, que comprèn municipis del Vallès Oriental i Occidental i del Baix Llobregat, el compliment és del 100% (12 de les 12 estacions).

Pel que fa als valors límit horaris d'NO2 –les mitjanes no poden superar més de 18 vegades els 200 µg/m3– durant el 2019 s'ha complert l'objectiu a tot el territori, com en l'any anterior. Així doncs, no s'han donat les condicions per declarar un episodi d'alta contaminació per diòxid de nitrogen.