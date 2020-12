Les pistes d'esquí ajornen l'obertura perquè Catalunya no passa de tram

Les pistes d'esquí han decidit finalment no obrir les instal·lacions just després del pont de la Puríssima, el 9 de desembre, després que el Govern hagi anunciat que l'evolució de la pandèmia no permet relaxar mesures i avançar de tram en la desescalada a Catalunya.

Les pistes han argumentat que optaven per continuar tancades per preservar la salut dels seus treballadors i visitants, i també per mirar de preservar la resta de la temporada un cop millorin els indicadors epidemiològics.

La marxa enrere en els plans per engegar la temporada d'esquí arriba només 24 hores després que anunciessin que renunciaven a obrir durant el pont per evitar l'efecte crida que podia haver-hi especialment el dia 8, que és festiu, però que en canvi sí que ho farien just després.

Però els requisits que marcaven per posar en marxa les instal·lacions eren no només que hi hagués prou neu a pistes sinó també que Catalunya hagués passat al tram 2 de la desescalada i que cap autoritat sanitària ho desaconsellés.

L'obertura de les pistes d'esquí és un debat obert a Europa, amb estratègies divergents entre els estats. França, Alemanya i Itàlia fan front comú per mantenir clausurades les estacions d’esquí fins al gener, però han topat amb l’oposició d’Àustria. En paral·lel, França va fer una crida ahir a Espanya perquè mantingués les estacions tancades, i Andorra no va aclarir què faria i va dir que seguia el que passava a banda i banda de les fronteres. El govern espanyol va respondre que era potestat de les comunitats autònomes decidir sobre aquesta activitat.