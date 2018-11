Un policia admet que un company va donar cops de porra al cap de votants a l'Escola Àgora de Nou Barris l'1-O

Un policia nacional ha admès aquest divendres al jutjat que va veure com un company seu antiavalot va colpejar amb la porra el cap d'algun manifestant l'1-O a l'Escola Àgora de Nou Barris, a Barcelona. Tot i les imatges, l'agent ha dit que ell no ho va fer, però sí que ha dit que algun policia, sense concretar quin, va actuar de manera improcedent.



Ell i dos investigats més per colpejar un dels manifestants han assegurat que no van rebre cap ordre superior de carregar, però sí que els van ordenar no fer cap detenció i entrar i sortir ràpid dels col·legis per requisar les urnes, de manera que no es concentrés més gent a les portes. A l'Escola Àgora, a Nou Barris, no hi va haver cap agent ferit, i en canvi sí que van resultar lesionats 17 votants, amb traus al cap, mans torçades i fins i tot dues dents trencades a una dona de mitjana edat.



L'inspector ha explicat que dos dies abans de l'1-O els van donar el llistat de col·legis on podrien haver d'actuar i ell va anar a fer un reconeixement previ de cada espai. Això el va fer decidir, el mateix dia 1, que dos dels tres grups que comandava, de 15 agents cadascun, contindrien la multitud a la plaça que hi ha al davant de l'escola i l'altra quinzena d'antiavalots aniria per un carrer lateral més estret on hi ha un altre accés. Així, els agents amb escuts van encapçalar la comitiva policial per empènyer els concentrats i darrere d'ells els altres agents colpejaven amb les porres.

Segons han explicat fonts jurídiques, els dos agents han dit que mai havien vist una "massa tan violenta, agressiva i hostil", que els mostrava "odi" i els "insultava" amb crits com "votarem" i "som gent pacífica", hi havia molts encaputxats i els picaven amb els paraigües a les cames. Els agents han admès que estaven suats i cansats i que se'ls va fer "eterna" la intervenció. De fet, aquest grup, el Gamo, procedent de Granada i Màlaga, va fer fins a set intervencions aquell matí, més que altres grups d'antiavalots.

En un vídeo es veu com un dels agents investigats dona verticalment sis cops de porra a la part superior del cos d'un dels votants concentrats i l'altre el fa caure a terra amb una traveta quan ja marxa. L'agent que el va colpejar amb la porra, ha negat que els cops fossin al cap, tot i que en les imatges s'intueix el contrari, i assegura que els cops van ser als omòplats. Sí que ha admès que li van donar cops de cap, però ha assegurat que els va donar un altre agent, sense identificar-lo. L'altre agent, el de la traveta, diu que no li va donar cap puntada de peu, sinó "tocs" amb el peu.

L'inspector que ha declarat ha explicat que ell va estar inicialment amb el cordó policial, abans de la intervenció; que després ja era dins del col·legi, i que no va arribar a veure els cops de porra.