La policia local de Calafell mata a trets un gos

Un agent de la policia local de Calafell ha matat a trets un gos aquest divendres a la tarda a la urbanització Valldemar, de Segur de Calafell, segons ha avançat el diari 'El País'. Alguns veïns de la zona havien trucat a la policia perquè havien vist el gos, de raça rottweiler (és potencialment perillosa), rondant pel barri deslligat i amb actitud agressiva.

Segons la versió policial recollida per aquest mitjà, quan la patrulla ha arribat al lloc, l'animal ha intentat abraonar-se sobre un dels agents. El company d'aquest policia ha desenfundat la seva arma i ha disparat una ràfega de trets que han mort l'animal. Segons l'Ajuntament, no era la primera vegada que la policia anava a aquesta urbanització, perquè els veïns es queixaven sovint de la presència de l'animal, que no consta que estigués censat.

El cas arriba uns dies després de la polèmica per la gossa Sota, que va morir pel tret d'un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Segons l'atestat policial, l'amo del gos va incitar l'animal a atacar el policia. El document assegura que el propietari tenia una "actitud molt agressiva i amenaçadora", va treure el collar a la gossa i la va "atiar de manera clara i activa" contra l'agent, apunta l'informe policial, que afegeix que el guàrdia urbà va disparar contra la gossa Sota per evitar un segon atac, perquè ja l'havia mossegat per sobre del colze, fet que "li va causar erosions i li va trencar l'uniforme". L'incident va generar una forta onada de rebuig, amb diverses manifestacions que reclamaven "justícia" per a la gossa.