Els positius de covid-19 pugen a Barcelona i van a la baixa al Segrià

Des de finals de juny, els positius de covid-19 a Catalunya van a l'alça. Almenys als municipis on el Govern ha aplicat restriccions per frenar rebrots. El departament de Salut ofereix des de diumenge les dades diàries dels nous contagis –confirmats per proves PCR– a cada localitat on es prenen mesures. I l'evolució és clara: a Barcelona i les altres 13 altres ciutats de l'àrea metropolitana els casos no han parat de pujar aquest juliol. Cada setmana que ha passat, els municipis metropolitans han registrat més contagis que l'anterior.

Lògicament, en nombres absoluts Barcelona encapçala els nous casos. L'última setmana, la mitjana ha sigut de 167 positius al dia, i a l'Hospitalet de 91, mentre que l'anterior s'havien situat en 75 contagis diaris i 35, respectivament. Però si les dades es miren en proporció a la població, l'impacte a l'Hospitalet és molt superior: l'última setmana ha tingut 34 nous casos de covid-19 al dia per cada 100.000 habitants. A Barcelona aquesta taxa es redueix a 10 positius diaris, però és superior en altres ciutats metropolitanes on s'apliquen restriccions, com Cornellà de Llobregat, Sant Feliu, Esplugues i Sant Just Desvern.

En canvi, les mesures que des de fa dues setmanes s'apliquen al Segrià – dimecres es van endurir a Lleida i a sis pobles més– poden haver influït en un canvi de tendència a la comarca. El Segrià, que la segona setmana de juliol havia arribat als 131 nous contagis al dia, va anar una mica a la baixa l'última setmana i es va situar en 126 casos diaris, segons les dades de Salut. A la Noguera l'última setmana han tingut 10 nous positius de covid-19 al dia i l'anterior n'havien sigut 19. Però l'afectació segons la població encara és superior als municipis de Lleida, perquè els contagis de l'última setmana al Segrià suposen 60 positius diaris per cada 100.000 habitants.

El Govern ha ampliat les restriccions a Figueres, que en un mes ha passat de no tenir positius a una mitjana de 10 contagis nous al dia.