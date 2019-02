Un ple preelectoral enterra la funerària pública de Colau

La campanya de pressió de Barcelona en Comú per recuperar, aprofitant la recta final del mandat, algun dels seus projectes estrella no ha funcionat amb la funerària pública. El govern ja sabia que avui perdria la votació, però, tot i això, ha decidit mantenir la convocatòria del ple extraordinari per discutir la iniciativa. I el resultat ha sigut l'esperat: només la CUP i els dos regidors no adscrits han votat a favor de la creació d'una funerària pública en els termes en què ho proposa l'equip d'Ada Colau. ERC, que havia donat suport al projecte, s'ha abstingut a l'entendre que el que fa ara el govern és un pas electoralista i el PSC hi ha votat en contra -com també han fet el PDECat, Cs i el PP- defensant que el que es porta a votació no és un projecte clar.

Tot, en un debat marcat pels retrets creuats entre les forces d'esquerra i les acusacions d'electoralisme. Si els comuns han acusat ERC i el PSC de no atendre les necessitats de la població amb el seu posicionament, els socialistes i els republicans han respost acusant el govern d'haver començat la campanya electoral. Sobretot després que ahir el regidor de Presidència, Eloi Badia, anunciés que havia engegat una auditoria a Serveis Funeraris de Barcelona arran d'unes irregularitats detectades per la síndica de la ciutat. Una mesura que, anunciada ahir a poques hores del ple i sense estar tancada, va fer encendre més els ànims de l'oposició.

Badia ha començat avui la seva intervenció recordant que Barcelona és la ciutat de l'Estat on els serveis funeraris són més cars i també deixant clar que un informe encarregat pel consistori aconsella la venda immediata del 15% de les accions que l'Ajuntament té a Serveis Funeraris, que era, juntament amb la creació de la funerària, el tema que avui es portava a votació. Tots dos han quedat descartats.

La sessió extraordinària d'avui ha sigut tensa. I ha pujat de to en els moments finals quan la regidora del PDECat Sònia Recasens ha intentat que el secretari municipal deixés clar què era el que s'estava votant perquè, segon el pacte entre el govern i la CUP, el projecte de funerària ha de permetre tenir una seixantena de sales de vetlla el 2050 -quan es recuperin les concessions dels cementiris de titularitat pública-, però l'expedient que es discutia recull les sis sales de vetlla inicials. I aquestes sis no permeten, segons el PDECat, tenir incidència sobre el mercat funerari. Recasens, que com també han fet altres grups ha criticat que BComú no s'hagi oposat a l'encariment de les tarifes funeràries quan forma part del consell d'administració de l'empresa, ha conclòs que el seu grup no donaria suport a una operació que considera "populista" i "demagògica".

També Cs ha acusat el govern d'estar manipulant la informació i de no tenir en compte els treballadors de Serveis Funeraris. En nom d'ERC, que és el grup que sempre ha pressionat per tirar endavant iniciatives per abaratir els preus dels enterraments, el regidor Jordi Coronas ha lamentat que el govern no hagi aplicat ja la fórmula de serveis funeraris 'low cost' que va pactar amb ells i que, ha apuntat, es podria fer ja sense la necessitat de vendre el 15% de les accions de Serveis Funeraris. Coronas ha acusat els de Colau d'estar-se aplanant el terreny per poder utilitzar, durant la campanya, l'argument que l'oposició no els va deixar fer els seus projectes estrella. "No estem disposats a sumar-nos a la política de saló", ha dit. I Colau ha aprofitat el seu torn per tornar el dard. Segons l'alcaldessa, el seu grup ha tingut molts problemes aquest mandat per tancar acords amb els republicans que, ha dit, es posen d'acord "fàcilment" amb el PDECat.

La regidora del PSC Carmen Andrés ha justificat la negativa del seu grup en el fet que, diu, no saben què és exactament el que s'està votant. Després que el govern hagi centrat aquestes setmanes la seva pressió en els socialistes -la seva abstenció hagués fet possible el projecte-, Andrés ha definit la proposta com un "disbarat".

En nom de la CUP, Maria Rovira ha deixat clar que l'aposta del seu grup és aconseguir que la funerària pública gestioni el 51% de les sales de vetlla de la ciutat per aconseguir una "incidència real" en el mercat i ha remarcat que això és el que es va aconseguir amb les negociacions amb el govern municipal i que, per això, donen suport al projecte. El PP, al seu torn, ha defensat que també vol abaratir els serveis funeraris a Barcelona però que no comparteix el camí dissenyat per l'equip de Colau.