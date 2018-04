La preinscripció escolar per al curs vinent no inclou la casella de castellà

El formulari de preinscripció per al curs escolar 2018-2019 no inclourà finalment la casella del castellà. El ' Diari Oficial de la Generalitat' (DOGC) publica aquest dimecres la resolució que regula el procés de preinscripció i que, contràriament al que va anunciar el ministeri d'Educació, no varia gaire respecte del formulari dels cursos anteriors.

Segons ha avançat SER Catalunya, el formulari no està encara publicat, però segons el departament d'Ensenyament, mantindrà el mateix format que els altres cursos on es pregunta, com sempre, quines llengües entenen els nens quan s'escolaritzen.

Aquesta és una notícia esperada per la comunitat educativa, després que el ministeri que dirigeix Íñigo Méndez de Vigo anunciés fa unes setmanes la seva voluntat d'introduir una casella en els formularis de preinscripció escolar de cara al curs vinent perquè els pares poguessin escollir si volien que els seus fills estudiessin en castellà, i acabar així amb el català com a única llengua vehicular als centres d’ensenyament. El govern espanyol volia aprofitar l'aplicació del 155 i que té intervinguda la Generalitat per fer-ho.

L'anunci va mobilitzar les federacions de pares i mares, els sindicats i les entitats del sector, que van condemnar les intencions del govern de Mariano Rajoy i van mobilitzar-se per defensar la immersió lingüística. Si bé és veritat que hi havia cert temor que s'inclogués la casella, el govern espanyol va patir un sever revés quan el Tribunal Constitucional va anul·lar fa unes setmanes els articles de la Lomce que preveien pagar escoles privades en castellà als alumnes que volguessin estudiar en aquest idioma. Fonts de l'executiu van admetre aleshores que la sentència modificaria els plans per incorporar la casella del castellà en la preinscripció del curs que ve. El govern de Rajoy ha reculat i, finalment, no inclourà la polèmica mesura.