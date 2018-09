Una Mercè amb més protagonisme per a les dones a tota la ciutat

La directora artística del MAC Festival (Mercè Arts de Carrer), Marta Almirall, ha dit que aquest és l'any de la dona i que "ja tocava". Després que l'Ajuntament anunciés que la pregonera de les festes seria l'actriu Leticia Dolera, ha assegurat que la reflexió en clau feminista ha sigut transversal a l'hora de pensar la proposta d'aquest any: “Hem reflexionat sobre la manera de dir les coses, d'explicar els continguts, i també sobre la importància de les dones a la història de la cultura”. El resultat més visible d'aquesta repensada és que les presentacions de tots els escenaris de la Mercè estaran fetes per dones. També hi haurà un espectacle destacat batejat com a 'Ara dones', i que tindrà lloc a la Ciutadella.

La descentralització dels actes de la Mercè a la ciutat entre els pròxims 21 i 24 de setembre també serà la tònica de les festes, tal com ha anat fent l'Ajuntament els últims dos anys. "No volem que la festa es concentri en uns espais concrets", ha afirmat el comissionat de Cultura, Joan Subirats. Així, les més de 500 actuacions que estan programades tindran lloc en 40 escenaris repartits entre els districtes de Ciutat Vella, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc.

Pícnic multitudinari a la llera del Besòs

La directora artística del MAC Festival també ha volgut fer èmfasi en un dels espais que enguany redescobreix la Mercè. Després de diverses edicions apostant per revaloritzar nous els racons de la ciutat, aquest any li ha tocat a la llera del Besòs, al barri del Bon Pastor. Almirall ha dit que aquest espai és "excel·lent" per acollir espectacles de tota mena per les seves condicions "arquitectòniques".

I ha convidat tothom a emportar-se el pícnic i estirar-se a la gespa de la llera del riu. Ha explicat que els que s'hi acostin podran gaudir, durant tot el dia, d'intervencions humorístiques, acrobàcies, dansa i música. Gràcies, sobretot, a la fira de la companyia Antiga i Barbuda, que en serà la gran protagonista. "Sempre tenim el perill que si plou massa haurem de sortir corrent!", ha bromejat la directora fent referència a l'episodi de fortes pluges dels últims dies.