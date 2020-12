Josefa Pérez, la primera catalana que rep la vacuna del covid-19

Josefa Pérez, de 89 anys, és la primera catalana que ha rebut la vacuna del covid-19 a la Residència Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat, punt de partida de la vacunació a Catalunya aquest migdia. Els usuaris d'aquest centre de gent gran rebran les primeres dosi de la vacuna que avui mateix arribarà també a una residència de cada regió sanitària de tot el país. A Espanya, la vacunació ha començat en un centre de Guadalajara on l'Araceli, de 96 anys, ha sigut la primera persona que l'ha rebut de bon matí.

La Josefa, una de les residents de l'Hospitalet d'origen gallec, ha rebut la primera dosi a Catalunya quan passaven pocs minuts de les dotze del migdia. Ho ha fet en presència de la consellera de Salut, Alba Vergés, i del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, entre més autoritats. Immediatament després d'ella ha sigut la directora de la resdiència la que s'ha vacunat.

L'esperada vacuna de Pfizer s'administrarà al llarg del dia a usuaris de les residències Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur; a la Balàfia I de Lleida; a la Mercè de Tarragona; a la Natzaret de Móra d'Ebre; a la residència assistida Font de Capellans de Manresa; a la residència Mil·lenari de Ciutat Vella, a Barcelona; a la residència Sabadell Gent Gran, i a la Creu de Palau de Girona.

En total es tracta d'una remesa avançada de 1.595 dosis que ja són a Catalunya i que es distribueixen pel país custodiades per efectius dels Mossos d'Esquadra. A partir de demà, i de manera setmanal, arribaran 60.000 vacunes que aniran dirigides als grups de població prioritaris: els residents i personal que treballa a les residències de gent gran o de persones amb discapacitat, el personal sanitari i els grans dependents.

La patronal de residències de gent gran ACRA confia en una gran acceptació de la vacuna de residents i treballadors: calcula que es vacunaran un 96% de les persones que viuen en residències a Catalunya i un 80% del personal que hi treballa. Les estimacions es basen en els formularis que tots han hagut d'omplir per donar el consentiment a rebre la vacuna les pròximes setmanes. Si el percentatge entre el personal és inferior és, en part, per les contraindicacions en embaràs i lactància en un sector molt feminitzat, segons ha explicat la presidenta d'ACRA, Cinta Pascual.