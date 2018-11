El projecte de reforma de la Rambla planteja moure les boques de metro

Un dels aspectes en què es va posar més èmfasi durant la presentació, ara fa dues setmanes, del projecte de reforma de la Rambla va ser el d’entomar-lo amb una mirada que vagi més enllà de la pedra. És a dir, no limitar les actuacions a l’urbanisme, sinó aplicar, també, estratègies enfocades a donar visibilitat a l’activitat cultural i a millorar la qualitat de vida dels veïns. Es proposa, per exemple, fer un cens anual de les persones que hi viuen i en quines condicions ho fan. Una de les propostes que ha quedat recollida com a estratègia i que sí que implicaria una forta modificació -en urbanisme-és la millora de l’accessibilitat a les estacions de metro que hi ha a la Rambla, sobretot a la de Liceu, que té els accessos a la part central del passeig. El projecte, redactat per l’equip de Km-Zero, proposa centralitzar, en un futur, tots els accessos a l’estació al vestíbul de l’anomenat edifici intel·ligent de la Rambla, que queda davant per davant de la Boqueria i que es coneix així perquè es va construir amb un aparcament robotitzat d’onze plantes subterrànies.

Aquesta proposta permetria eliminar els quatre ascensors que surten al mig del passeig, que es reubicarien al vestíbul de l’edifici. El projecte també planteja moure la sortida de metro de l’estació de Catalunya que queda a tocar de Canaletes per buscar-li un emplaçament que quedi menys al mig del passeig. La regidora del districte de Ciutat Vella, Gala Pin, assegura que aquests canvis no es preveuen a curt termini perquè impliquen una gran inversió que hauria de fer el Govern, però que, tenint en compte que es consideren bones solucions per a la Rambla, s’han deixat recollides en el projecte per si es poden recuperar en algun moment de més disponibilitat pressupostària.

Pin apunta, de fet, que ara s’ha de definir la manera com es concretaran les diferents mesures apuntades al pla. N’hi ha de curioses, com la que proposa crear una brigada de treballadors que diàriament s’ocupin de muntar i desmuntar les terrasses de bars i restaurants, cosa que ha trepitjat l’ull de poll del Gremi de Restauració. O la que preveu posar en marxa una prova pilot perquè un o dos locals de restauració de la Rambla puguin ampliar els horaris d’obertura a canvi de tenir treballadors socials que, durant la nit, facin l’acompanyament de persones vulnerables. Amb tot, Pin ha deixat clar que això, tot i que queda recollit en el projecte com si comptés amb el vistiplau municipal, no s’aplicarà perquè l’àrea de Drets Socials no ho veu amb bons ulls i perquè les llicències no es poden condicionar a elements arbitraris. El Gremi, al seu torn, considera que aquestes mesures van més enllà del que és pròpiament la reforma i no els veu recorregut.