El nou decret d’habitatge encén les entitats socials

“Volem que els partits tombin aquest decret al Parlament i tornem a la casella de sortida”. Així de contundent va ser ahir la portaveu de la PAH, Lucía Delgado, durant la roda de premsa del grup promotor de la llei del 30%, la norma que obliga els grans constructors a reservar un terç de les obres noves que facin per destinar-lo a habitatge social. Després d’analitzar -durant vint dies- l’extens decret de mesures urgents que va presentar el Govern a principis de març, les entitats (la PAH, l’Observatori DESC, la FAVB, el Sindicat de Llogaters i l’ABTS) han arribat a la conclusió que se senten “enganyats” per la Generalitat.

“Ens van deixar aprovar la norma del 30% mentre que, per una altra banda, preparaven l’escenari perquè, a la pràctica, aquest decret la deixés sense efecte”, va etzibar el portaveu de l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), Daniel Pardo. Així, el grup promotor va carregar durament contra la conselleria de Territori i Sostenibilitat, liderada per Damià Calvet, perquè considera que el text es va fer “sense consens” i amb un “secretisme total” durant els mateixos mesos que s’acordava tirar endavant la mesura del 30%.

El debat és tècnic i complex, però les entitats no s’arronsen. El paquet de mesures que va presentar Calvet reuneix més d’una cinquantena de modificacions de llei que, segons la Generalitat, serviran per “millorar l’accés a l’habitatge”. En canvi, un cop revisat punt per punt, el grup promotor de la llei assegurava ahir que el document és “inacceptable” i va reclamar a la resta de grups polítics que el tombin durant el tràmit parlamentari: “Són mesures mal enfocades i, a més, es queden curtes”, va explicar Delgado. Però, què és el que més ha molestat les entitats? De la cinquantena de canvis que va explicar Calvet, han destacat especialment que el text no blinda l’habitatge de protecció oficial (HPO) perquè sigui públic permanentment. “Si algú vol convertir en permanent l’habitatge protegit, ho escriu tal qual sobre el paper; en canvi, aquest decret només converteix en permanent el sòl públic i condiciona la resta al fet que no hi hagi cap canvi en els plans metropolitans”, va apuntar el portaveu de l’Observatori DESC, Guillermo Domingo. A més, tant l’Observatori DESC com la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) van remarcar que el decret “es carrega” els mòduls actuals de l’habitatge de protecció oficial per definir els preus i proposa marcar el preu de venda bàsic en funció dels costos d’edificació, el preu del sòl i un “factor de localització”, fet que provocarà encara més “segregació”. “Tindrem barris de primera i de segona, precisament el que es volia evitar amb la llei del 30%, que el que intentava és que, fos on fos l’obra nova, sempre hi hagués un espai destinat a l’habitatge social”, va aclarir la portaveu de la FAVB, Ana Menéndez.

La PAH i el Sindicat de Llogaters també van subratllar que el text tampoc “ataca” els preus dels lloguers més abusius i remarquen que “no és prou ambiciós responsabilitzant els grans tenidors”: no augmenta les cessions de sòl i “ni tan sols obliga tots els municipis a implementar el 30%”, va remarcar Delgado. El grup promotor també va recordar que el decret no dona solucions a les famílies vulnerables que es veuen “obligades a ocupar un pis perquè fa més d’un any que són a la borsa de lloguer social i no obtenen cap solució”. Amb tot, el Sindicat de Llogaters va anunciar ahir una nova manifestació el dissabte 6 d’abril per exigir lloguers assequibles.