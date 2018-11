Tensió a les portes del Parlament quan els metges i els bombers concentrats han intentat entrar a la cambra

Les manifestacions de metges i de bombers aquest dimecres davant del Parlament han acabat provocant moments de tensió amb els Mossos d'Esquadra quan els concentrats han intentat entrar a la cambra. Primer ho han intentat els metges i després els bombers, però el cordó policial ho ha impedit. En total, més d'un miler de persones entre els dos col·lectius s'ha manifestat aquest dimecres a les portes de la cambra catalana.

Tercer dia de vaga amb posicions acostades

Els professionals de l’atenció primària continuen avui amb el tercer dia de vaga, després d'una nova reunió maratoniana que la matinada passada va acabar sense acord. Les prop de set hores de negociacions entre Salut i Metges de Catalunya, però, van servir per acostar posicions, segons indiquen les dues parts.

Tanmateix, centenars de metges de família, pediatres, infermeres o ginecòlegs han portat avui la seva protesta davant del Parlament, malgrat l'acostament de posicions. "Vaga, vaga, vaga, la primària ja no traga” és un dels missatges que més s'han cridat davant del Parlament. Si dilluns van ocupar la seu de l’ICS i ahir van intentar-ho amb l’edifici del departament de Salut, aquest matí s’han plantat a la Ciutadella: “Ens acostem al poder, sí, però sobretot venim aquí perquè s’escoltin les nostres demandes”, explica Ramon Laporta, pediatre d’un centre de Sant Cugat. La ginecòloga Dolors Botey també hi és: “No entenen que els professionals tenen un límit”.

Durant el matí s’han viscut moments de tensió quan els manifestants han creuat la barreres metàl·liques i s’han acostat a la porta del Parlament. Els Mossos ha desplegat llavors un cinturó per impedir-los l’entrada. Els facultatius també han llençat bengales i petards.

540x306 La vaga de la primària i de la sanitat concertada arriba al Parlament: “Si ho fem, fem-ho bé” / JOSEP MARIA VIGATÀ La vaga de la primària i de la sanitat concertada arriba al Parlament: “Si ho fem, fem-ho bé” / JOSEP MARIA VIGATÀ

Els Mossos identifiquen un bomber

Pel que fa als bombers, han denunciat falta de material i de personal, i han advertit que això pot provocar problemes de seguretat. Els manifestants han cremat un ninot amb la proclama 'Bombers cremats'.

Els Mossos d'Esquadra han identificat un agent del cos de Bombers després d'uns moments de tensió a les portes del Parlament, on un grup de bombers han intentat saltar el cordó policial que custodiava l'accés a la cambra catalana.

Després d'uns moments de tensió entre la línia policial i alguns dels concentrats, els Mossos han identificat un bomber, segons les fonts. Un dels bombers presents durant la identificació ha assegurat a l'ARA que el bomber emmanillat "s'ha defensat d'una agressió".

Els sindicats dels Bombers de la Generalitat havien convocat per a avui una concentració davant del Parlament –on han coincidit amb els metges en vaga– per denunciar el "deplorable" estat del seu parc mòbil i els centres de treball i la falta d'efectius, i per exigir que els pressupostos de la Generalitat reverteixin la "precarització" del cos.