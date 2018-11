La protesta de milers de metges ocupa l'ICS després de tallar la Gran Via

Milers de metges de primària, amb bates blanques i desafiant la pluja, ocupen a hores d'ara la seu de l’Institut Català de la Salut per reclamar millores per a l’atenció primària i denunciar la sobrecàrrega assistencial "situació agònica" que viu la primària. El lema de la vaga és “Atenció Primària digna i respectada”.

Els manifestants, que han tallat la Gran Via, criden consignes com "Primària, lliure i respectada", "Més recursos i menys discursos", "Vaga, vaga, vaga, primària ja no 'traga'" o "Volem més temps per als pacients".

Òscar Pablo, portaveu del sindicat Metges de Catalunya, sindicat majoritari entre els facultatius i convocant de la vaga, ha recordat que la negociació està encallada en el temps mínim per visita: 12 minuts per a visita presencial i 6 minuts per a visita telemàtica. També volen limitar l’agenda assistencial a un màxim de 28 visites diàries. Aquest dilluns a les 16 hores es tornaran a reunir amb representants de l’ICS per reprendre les negociacions.

“L’ICS considera que no pot limitar el nombre de visites i d’aquest punt depèn tota la resta, aquest és el topall”, ha explicat Òscar Pablos, qui s’ha mostrat convençut que “s’arribarà a un acord”. “Però les regles del joc han de ser el màxim de garantistes”, ha afegit.

Els manifestants porten pancartes on es pot llegir “Sous indecents per gestors ineficients”, “Diagnòstic, retallades cròniques” o “Pacients, els vostres metges estan cremats i cansats”.

La concentració és pacifica i sorollosa. Els manifestants fan sonar xiulets i trompetes. Posteriorment els metges es dirigiran a la seu de la Unió catalana d’Hospitals per donar suport a la vaga de la sanitat concertada.

El director gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS), Josep Maria Argimon, ha reconegut que comparteixen "les mesures de dignificació del treball que reclamen els metges d'atenció primària" i ha admès una "sobrecàrrega evident" de treball en el personal de l'ICS. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha defensat, però, no es pot tancar l'agenda de cada professional a 27 o 28 pacients com demanden els metges perquè suposaria, diu, haver de contractar professionals dels quals ara no disposen perquè no hi ha una bossa de treball.

Segons Argimon, la via per millorar la sobrecàrrega és "millorar les condicions laborals i no limitar el nombre de visites". Defensa, en aquest sentit, que la reducció "no és l'essència de l'atenció primària en cap lloc perquè es limita el dret de la ciutadania a l'atenció".

Argimon ha reconegut la xifra de 920 metges, que és la que calculen els sindicats, com el nombre de professionals necessaris per a l'atenció primària, i ha indicat que se'n poden recuperar uns 200 amb vies com la de contractar metges extracomunitaris que hagin cursat la residència a Catalunya i que abans no es podien contractar.