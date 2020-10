Els restauradors es mobilitzen a Barcelona mentre el TSJC insisteix que els locals han d'estar tancats

Mig miler de restauradors i treballadors de l'oci nocturn han protestat aquest dimecres al Parc de la Ciutadella de Barcelona per exigir poder tornar a aixecar la persiana i per reclamar ajudes al Govern. La protesta ha sigut convocada per grups com l'Associació de Professionals de Bars i Restaurants de Gràcia. El seu portaveu, Alberto Barros, ha assegurat que els 40 milions d'euros d'ajuts –uns 1.500 euros per establiment, segons el sector– són insuficients. En aquest sentit s'ha pronunciat també Xavier Franquesa, del Grup Believe, que ha afirmat que són "la xocolata del lloro" i que no serviran per solucionar cap problema. "És inviable tenir l'oci nocturn tancat mentre el jovent està fent botellons a la via pública i en l'àmbit privat", ha manifestat.

La protesta del sector ha coincidit amb la publicació d'una nova resolució judicial que tomba la petició del Gremi de la Restauració de Barcelona, la patronal de l'oci nocturn Fecasarm, l'Associació Nacional de Professionals i Autònoms de les Teràpies Naturals, l'Associació Nacional d'Empresaris de Màquines Recreatives, el Gran Casino de Barcelona, el Casino Castell de Peralada i el Casino de Tarragona per tombar les últimes restriccions del Govern i poder obrir de manera immediata els locals de cara al públic.

Dimarts el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va tombar els primers recursos, argumentant que els interessos dels establiments no poden passar per davant dels de la societat. "L'afectació que la mesura representaria per a l'interès públic que s'intenta protegir és d'una entitat indubtablement més gran que la dels interessos que invoquen els recurrents", afegia en la nova resolució d'aquest dimecres.

Aquest dimecres, des del Parlament, el vicepresident del Govern en funcions, Pere Aragonès, ha recordat que les restriccions aprovades persegueixen un objectiu: evitar un "confinament total" d'aquí tres setmanes. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha ratificat les paraules del màxim representant del Govern recordant que "és una mala notícia que el 80% de les UCI estiguin plenes" i que "és una cosa que ens posa en alerta màxima".

Els grups de l'oposició han interpel·lat el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, per les dificultats per les quals estan passant els sectors de la restauració i de l'estètica pel tancament ordenat pel Govern. "L'impacte de la pandèmia és enorme, durarà molt temps i el Govern treballarà al costat dels sectors", havia dit Vergés, i posteriorment Tremosa ha reivindicat tant els 40 milions que l'executiu ha aprovat per compensar les pèrdues dels negocis afectats pel tancament com les facilitats perquè puguin reduir un 50% els lloguers dels seus locals. "Posarem tants diners com puguem sobre la taula", ha afegit.

Però es tracta d'unes ajudes que el sector considera que es queden curtes. "Si tenim pèrdues estimades de 1.000 milions d'euros en aquestes setmanes, amb 40 milions què fem?", s'ha qüestionat Barros, que ha assegurat que "no hi ha diners a la caixa" i ha afirmat que la Generalitat "s'hauria d'haver posat les piles fa molt temps", abans d'haver pres la decisió de tancar la restauració. La protesta ha intentat arribar fins a les portes del Parlament, on se celebrava el ple, però un fort dispositiu de seguretat ho ha impedit.