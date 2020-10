El TSJC manté tancats els bars i restaurants i rebutja les peticions del sector

Els bars i restaurants de Catalunya hauran de continuar atenent únicament comandes per emportar. Almenys en els propers dies. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat els recursos del sector que demanaven aixecar de manera immediata les restriccions imposades pel Govern. Dimecres passat a la nit l'executiu va tirar pel dret sense esperar la resolució judicial i va aprovar el tancament dels establiments pel que fa al servei a l'interior dels locals i a les terrasses, i va limitar l'aforament als comerços al 30% de la seva capacitat.

Després el tribunal va avalar també les restriccions imposades pel Govern que afectaven drets fonamentals. Va mantenir la prohibició de reunions de més de sis persones i les classes presencials a les universitats, així com la limitació d'aforament a les celebracions religioses.

Ara els magistrats descarten aixecar de manera immediata les altres restriccions imposades pel Govern pel que fa a la restauració i l'oci nocturn, com demanaven els dos sectors, però la seva decisió no és definitiva. De fet, el tribunal ha demanat al Govern que els torni a enviar les seves argumentacions per emetre una sentència definitiva sobre el fons de l'assumpte.

Però veient la "rellevància" de l'impacte de la pandèmia, la sala considera que cal mantenir, de moment, la persiana abaixada dels establiments i rebutja la urgència" per aixecar les restriccions i poder tornar a servir a les terrasses i a l'interior dels locals. Segons els magistrats, els interessos legítims del sector no poden posar-se per davant "de valors tan sentits com la vida, la salut i la defensa d'un sistema d'assistència sanitària els limitats recursos del qual és necessari garantir", com subratlla el tribunal.