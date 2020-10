Aval judicial a les restriccions de la Generalitat que afecten drets fonamentals, però sense unanimitat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat les restriccions imposades per la Generalitat per l'emergència del coronavirus i que limitaven l'exercici de drets fonamentals: es tracta de la prohibició de fer reunions de més de sis persones, reduir l'aforament en espais de culte i l'activitat presencial a les universitats. El Govern ja va aprovar ahir la resta de limitacions i aquest divendres bars i restaurants només han pogut aixecar la persiana per comandes i els comerços ho han fet al 30% de la seva capacitat.

Per primera vegada però, la decisió de l'alt tribunal respecte de les mesures proposades per la Generalitat no s'ha pres de manera unànime i la resolució compta amb el vot particular d'un magistrat, contrari a l'aval.