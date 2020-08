Salut permet als positius tornar a la feina si han fet la quarantena

Canvis en el protocol català d'actuació davant de casos de covid-19. El departament de Salut ha posat per escrit noves directrius clau per al control de l'epidèmia, com ara la realització de proves PCR als contactes estrets de positius, però també el temps d'aïllament que s'ha de complir en cas de contagi i que ara serà de 10 dies per als casos confirmats lleus. Amb tot, la principal novetat és d'abast laboral: ja no serà necessari fer una PCR perquè una persona diagnosticada de covid-19 torni a la feina després de la quarantena, llevat dels professionals sanitaris, els sociosanitaris i els mossos d'esquadra, que són considerats treballadors essencials.

Alta mèdica

Ja no caldrà fer-se una PCR per tornar a la feina, llevat dels sanitaris i els mossos

A partir d'ara, i tret dels professionals de centres sanitaris i sociosanitaris i els Mossos d'Esquadra, cap treballador diagnosticat que hagi acabat el seu aïllament haurà de fer-se una PCR per reincorporar-se a la feina. Això significa que l'alta clínica no dependrà d'un resultat negatiu, sinó del criteri del seu metge de capçalera. "Sovint queden fragments de virus a la sang durant setmanes que no tenen capacitat de transmissió", ha explicat el coordinador de la unitat de seguiment del covid-19, el doctor Jacobo Mendioroz, que ha apuntat que l'evidència científica demostra que no cal tenir aquestes persones confinades a casa perquè no suposen un risc de contagi.

Fins ara el protocol marcava que, en cas que una persona tingués una PCR positiva, calia repetir la prova fins que fos negativa, tal com va explicar l'ARA la setmana passada. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assegurat que aquesta prova confirmatòria pràcticament no es feia, sovint ni tan sols entre sanitaris, i que les infeccions positives després de la quarantena són "molt anecdòtiques". Amb tot, en el cas dels mossos i dels professionals sanitaris i sociosanitaris, es mantenen els criteris i caldrà que obtinguin una PCR negativa per reincorporar-se a la feina. Si la prova continua donant positiu, s'haurà de fer un test serològic i, si es detecten anticossos, podran reincorporar-se complint amb les mesures d'higiene i distància física recomanades.

Aïllament

Es redueix a deu dies la quarantena obligatòria si no es tenen símptomes

Sigui com sigui, els professionals sanitaris hauran de recomanar l'aïllament a qualsevol persona considerada sospitosa. En els casos lleus, que són aquells que no requereixen d'ingrés hospitalari i poden ser atesos íntegrament en l'atenció primària, s'indicarà l'aïllament domiciliari fins que transcorrin almenys 72 hores des de la resolució de la febre o dels símptomes. Amb tot, sempre haurà de transcórrer un mínim de 10 dies des de l'inici dels símptomes, preferiblement 14.

De fet, Salut manté que un resultat negatiu abans d'acabar la quarantena no serà vinculant i la persona haurà de continuar el confinament a casa atès el període d'incubació de la malaltia. En el cas dels contractes estrets, la quarantena continuarà sent de 14 dies perquè és el termini estimat per les autoritats sanitàries mundials com a període d'incubació.

Els malalts que ingressin a l'hospital podran rebre l'alta si la seva situació clínica ho permet encara que segueixin donant positiu a la PCR, però hauran de mantenir l'aïllament domiciliari almenys 14 dies. Només en el cas que hagin transcorregut almenys 72 hores des de la resolució de la febre i els símptomes, es podrà finalitzar la quarantena. Totes aquestes directrius són aplicables, també, als casos detectats en residències de gent gran i institucions penitenciàries.

Seguiment

Els gestors faran la cerca de contactes abans que es confirmi o descarti la infecció

En el mateix moment que un cas sospitós estigui en aïllament a l'espera del resultat de la PCR, els gestors covid hauran d'iniciar d'immediat la identificació dels seus contactes estrets. Aquestes figures trucaran i entrevistaran el positiu per reconstruir les 48 hores abans de l'inici de símptomes fins al moment en què és aïllat.

Els contactes també hauran de complir la quarantena, llevat de les persones que ja han patit la infecció per SARS-CoV-2 els últims 6 mesos, que estaran exempts al considerar-se immunitzats, i aquest aïllament sempre serà de 14 dies, perquè no han estat diagnosticats i no se sap des de quan i fins quan poden ser contagiosos. L'equip de gestió de contactes (anomenats scouts) farà un seguiment actiu els dies 0, 7, 10 i 14 de l'aïllament.

Diagnòstic

Es farà la PCR en les primeres 24 hores i proves ELISA per als sospitosos epidemiològics

El nou protocol fixa que, davant d'un cas sospitós, tant l'atenció primària com els serveis d'urgències hospitalàries han de fer una PCR (o una altra tècnica de diagnòstic molecular que es consideri adient) en les primeres 24 hores. Si la prova resulta negativa, però hi ha una "alta sospita clínica" que la persona està infectada, la prova s'haurà de repetir 48 hores després amb una nova mostra nasofaríngia.

La guia també recull el supòsit dels positius probables, els quals presenten símptomes evidents de coronavirus però totes les proves resulten negatives: si ha transcorregut almenys una setmana des de l'inici dels símptomes, es podrà plantejar la detecció d'anticossos amb una prova serològica del tipus ELISA, que requereix un estudi complet de la sang. Si es detecten els anticossos de tipus IgM, que són la primera línia de defensa davant de qualsevol virus, aquesta persona serà considerada un cas confirmat.