Curen el primer 'nen bombolla' detectat amb la prova del taló

El Derek és un 'nen bombolla': va néixer amb la síndrome de la immunodeficiència combinada greu (SCID, per les seves sigles en anglès), una alteració genètica que impedeix que el sistema immunològic produeixi limfòcits. Com que el seu organisme era incapaç de lluitar contra cap tipus de virus o infecció -algunes tan comunes com els refredats- va haver de passar gairebé la meitat de la seva curta vida protegit en una habitació amb pressió negativa. Ara, tret de la mascareta que cobreix la seva cara la major part del temps, el Derek comença a fer una vida normal, pròpia d'un infant que acaba de fer el seu primer any.

La prova del taló, el cribatge neonatal que es realitza a tots els nadons a les poques hores de néixer, l'ha salvat. És el primer 'nen bombolla' de l'Estat curat gràcies a la detecció precoç del SCID, des que el departament de Salut va incorporar un test específic el gener del 2017. L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha aconseguit reconstruir el sistema immunològic del Derek amb un trasplantament de cèl·lules mares. Ho han fet mitjançant la sang extreta d'un cordó umbilical, implantada en el seu organisme abans que es manifestessin els primers símptomes o la criatura desenvolupés complicacions típiques d'aquesta patologia, com ara problemes respiratoris.

El test neonatal va revelar que el nadó podia ser immunodeficient i, dues setmanes després, el diagnòstic va confirmar els pitjors presagis: el Derek era el primer cas de 'nen bombolla' detectat a Catalunya a través de la prova del taló. Una contratemps que, en realitat, va convertir-se en el millor aliat per a aquest nounat. Els pediàtrics de la Vall d'Hebron van optar per ingressar-lo i, així, preparar-lo per fer-li un trasplantament de progenitors hematopoètics -cèl·lules mare- que pogués salvar-li la vida. En l'actualitat, no existeix cap altre teràpia curativa contra el SCID.

Les cèl·lules òptimes per a la reactivació del sistema immunològic provenen de la medul·la, de sang perifèrica o de la del teixit del cordó umbilical. "Després de realitzar els estudis pertinents, vam decidir que la millor alternativa terapèutica en el cas del Derek era un trasplantament de sang de cordó umbilical", ha precisat Cristina Díaz de Heredia, cap de la unitat de trasplantament pediàtric de progenitors hematopoètics. Aquesta sang conté un elevat nombre de cèl·lules mare que es poden reconvertir en cèl·lules del sistema immunitari quan s'adapten al cos del pacient.

El Derek va ingressar als 11 dies de vida a la unitat de trasplantament pediàtric de la Vall d'Hebron, on va estar-se dos mesos en aïllament per evitar possibles infeccions. El nen va rebre quimioteràpia per afavorir que les cèl·lules s'adaptessin a l'organisme, així com fàrmacs immunosupressors per via intravenosa per evitar-ne el rebuig. Durant el procediment no van produir-se complicacions i en tres setmanes el nadó va rebre l'alta i va tornar a casa amb les seves mares.

"El Derek ha desenvolupat el seu sistema immunitari pas a pas i ja està curat", ha confirmat Pere Soler, cap d'immunodeficiències de l'àrea infantil de la Vall d'Hebron. "Hem estat molt acompanyades per tot l'equip de l'hospital en uns mesos molt difícils. Gràcies a ells el nostre fill està aquí, bé, i volem que això segueixi: seguiran naixent infants i s'ha de seguir fent aquesta prova", ha agraït una de les mares del Derek, Raquel Colomer.

La SCID afecta un de cada 50.000 infants al món. Si no es produeix una detecció precoç de la malaltia, la tasa de supervivència dels afectats se situa entre el 40% i el 60%. La prova del taló, però, augmenta la supervivència dels pacients gairebé fins al 100%. Actualment més de 135.000 nens a Catalunya s'han fet la prova del taló -que enguany celebra 50 anys des de la seva posada en marxa al sistema sanitari català- i, des del gener del 2017, el Derek és l'únic cas detectat de la malaltia del 'nen bombolla'. "Altres 13 infants van donar positiu a les proves del taló, però els seus casos no van ser greus i no van necessitar tractament", ha subratllat Soler.

Aposta pionera de Comín

Ara que ja ha reactivat les seves defenses, el Derek no viurà més en un espai aïllat. Ha aconseguit sortir de la seva bombolla abans que esclatés, i vol ser un nen més, que va a l'escola i que pot jugar a l'aire lliure amb altres infants de la seva edat sense por a posar-se contínuament malalt. De fet, ara és el moment ideal per començar-lo a vacunar. "D'aquí poc podrà anar a l'escola bressol", ha assenyalat Díaz de Heredia.

El primer nadó 'bombolla' curat gràcies a la detecció precoç no té cap por als desconeguts i es mou amb soltesa. Fins i tot, el Derek s'ha atrevit a fer unes passes de la mà de la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha visitat aquest dilluns la Vall d'Hebron per conèixer personalment les instal·lacions on va ser tractat el petit. "Aquesta és una història de vida i són casos com els del Derek que ens fan sentir molt orgullosos del nostre sistema sanitari públic", ha assegurat Vergés.

Seguidament la consellera ha llegit una carta de Toni Comín, que va ser el titular de la conselleria durant el període en què Salut va aprovar la inclusió del test de la immunodeficiència combinada greu. "No sé si el doctor Soler recordarà que quan vaig dir-li que inclouríem el test en el cribatge em va dir: «Sàpiques que així salvarem vides». Això em va quedar gravat per a tota la vida", ha reproduït Vergés en nom de l'exconseller. "Quan torni, així que pugui, et vindré a conèixer Derek", ha conclòs la carta de Comín, exiliat a Lovaina (Bèlgica).

L'octubre del 2016, el departament de Salut va anunciar que faria una nova passa en la medicina preventiva i que inclouria el test de la immunodeficiència combinada greu, coneguda com a malaltia dels 'nens bombolla' a la prova del taló. Catalunya va ser el primer país europeu a incorporar aquest cribatge dins del seu sistema sanitari públic, l'any 2017, juntament amb els Estats Units -pioners en la detecció precoç de la immunodeficiència combinada greu-, Canadà, Taiwan i Israel. Fins al moment, la patologia només es reconeixia al llarg del primer any de vida, entre els tres i set mesos, i sovint perquè les afeccions comunes posaven en perill la vida dels infants.