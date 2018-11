Tot el que has de saber sobre el Bicing del 2019

Dotze anys després de la seva estrena al límit del col·lapse pel gran interès que va generar, el Bicing es renovarà. Ho farà a partir del mes de gener, quan està previst que entri en funcionament el servei de Pedalem Barcelona, que substituirà Clear Channel i oferirà el servei durant deu anys, amb 7.000 bicicletes –mil més que actualment–, un miler de les quals seran elèctriques. La idea és, a més, que les mecàniques es puguin transformar fàcilment en elèctriques, en funció de la demanda, afegint-los un 'kit' específic. La posada en marxa del nou servei es farà per fases durant el 2019 i, com ha explicat avui el govern municipal, es preveu que hi hagi 519 estacions mixtes: tots els ancoratges serviran per a les dues tipologies de bicicletes. Això suposa un increment de 95 parades en relació a l'oferta actual. El que s'eliminarà, en canvi, són les actuals estacions per a bicis elèctriques situades al subsòl, perquè, amb el nou Bicing, totes seran en superfície. Les parades tindran una capacitat mitjana per a 27 bicicletes, que seran, a partir de l'any que ve, més robustes. I el Bicing arribarà, per primer cop, a barris com Vallcarca, Trinitat Nova i Ciutat Meridiana, com han detallat avui l'alcaldessa, Ada Colau; la tinent d'alcalde Janet Sanz i la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal.

Tores tres han remarcat que calculen que el nou servei provocarà un gran salt en l'ús de la bici elèctrica –esperen multiplicar per deu l'ús actual– i que la substitució d'un sistema per l'altre es farà sense aturar el servei. Tot i així, han demanat paciència als usuaris i han avançat que els abonaments s'allargaran un mes de manera gratuïta per compensar les possibles molèsties.

El servei funcionarà les 24 hores del dia –i no amb les limitacions horàries actuals– i el preu de l'abonament anual serà de 50 euros i permetrà combinar bicis elèctriques i mecàniques. Fins ara es pagaven 47,16 euros però només per a bicis mecàniques i l'abonament per a les elèctriques era de 61,16 euros. S'acaba, d'aquesta manera, amb la doble tarifació actual. La primera mitja hora d'ús va inclosa en aquesta tarifa i, si se supera aquest temps, el preu s'incrementa per fraccions. Hi haurà també la possibilitat de pagar per ús, a través d'un abonament de 35 euros i diferents imports en funció de la fracció de temps i el tipus de bici que es faci servir.

Les noves estacions estaran distribuïdes per tots els districtes. On més es notarà el canvi és a Horta-Guinardó, que en guanyarà 17, però també creixerà l'oferta a Nou Barris (16), Gràcia (14) o Sant Martí (13), que és on s'havien detectat els "forats" de servei més importants. Pel que fa als canvis tecnològics, el nou servei també oferirà la possibilitat de fer una reserva anticipada de cinc minuts. El sistema de funcionament serà compatible amb la futura T-Mobilitat quan entri en servei.

60 quilòmetres d'autonomia

Les bicicletes tindran totes el mateix xassís –siguin elèctriques o mecàniques–, tindran un fre de tambor davanter i un de disc posterior, i els cables de les marxes estaran ocults. El sistema d'il·luminació serà led, tant al davant com al darrere, i s'accionarà per una dinamo. Quan la bici s'aturi, els llums es mantindran encesos, com a mínim, tres minuts. També tindran un dispositiu antirobatori i protectors de cadena per evitar accidents amb la roba de l'usuari. Pel que fa al model elèctric, es vol que sigui més fàcil de fer servir que l'anterior i incorpora el canvi de marxa automàtic. L'usuari, doncs, només haurà de pedalar. La bateria permet recórrer fins a 60 quilòmetres amb la mateixa càrrega.

L'equip de govern ha previst que la substitució de les bicis antigues per les noves es faci sense necessitat d'aturar el servei de Bicing. Entre el 8 de gener i la segona quinzena d'abril se substituiran les 424 estacions. Això no comportarà interrupcions de servei, però l'usuari no podrà fer servir una estació antiga per agafar una bicicleta i tornar-la en una estació de les noves. Les parades d'origen i destí hauran de ser sempre del mateix sistema. Durant aquest període de transició, les estacions elèctriques al subsol continuaran actives.

Després, entre el mes d'abril i finals del 2019, hi haurà la fase d'ampliació, en què es posaran en marxa millores anunciades com la de la reserva anticipada de bicicletes o l'accés al servei per mitjà de tecnologia NFC. Durant aquest període, també es farà l'ampliació territorial prevista i l'increment del servei elèctric. L'Ajuntament i l'empresa municipal Barcelona Serveis Municipals, de qui depèn el Bicing, han previst informar els usuaris de tots els canvis a través de canals d'informació com l'aplicació i la web del servei.

Nous objectius

A partir de l'entrada en funcionament del nou servei, els objectius municipals passen per assolir reptes com fer créixer els 14,5 milions d'usos actuals fins als 16 milions o multiplicar per deu el nombre de viatges que es fan en bici elèctrica i superar, així, el milió anual.