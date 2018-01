Un home queda ferit crític després d'incendiar-se el seu pis a Mataró

Una persona ha quedat ferida en estat crític per les cremades causades en un incendi d'un habitatge a Mataró, al carrer València número 69. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 16.36 hores.

Les flames han cremat totalment el menjador d’un pis de la segona planta, mentre que la resta de l’habitatge i l’escala de veïns han quedat afectats pel fum. Els Bombers han localitzat i rescatat una persona de l’interior en el moment de l’extinció. Es tracta de la persona que hi residia, un home de 63 anys que ha patit cremades a l’espatlla i el cap. Una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) l’ha traslladat a l’Hospital de la Vall d’Hebron en estat crític. El SEM també ha atès una dona de 53 anys per ansietat que ha estat donada d’alta en el lloc dels fets.



Com a mesura preventiva, s’han desallotjat una vintena persones de l’edifici de sis plantes, amb tres habitatges per planta, però els desallotjats han pogut tornar a casa seva a les 17.45 hores, un cop s’ha ventilat la zona afectada. Els Bombers han donat per extingit l’incendi a les 17.01 hores.



Al lloc, han treballat set dotacions dels Bombers de la Generalitat. A més, també s’hi ha desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local i tres ambulàncies del SEM.