De quioscos de premsa a...

La imatge de quioscos de premsa amb la persiana abaixada s'ha fet tristament habitual als carrers de Barcelona –i de moltes ciutats catalanes– els últims anys. Per això, ja a les acaballes del 2018, l'equip de govern d'Ada Colau va anunciar la posada en marxa d'un pla per donar-los un nou ús –dels 338 que hi havia llavors a la ciutat, 53 estaven vacants– i el compromís de fer-ho des d'un punt de vista social, tant pel que fa als nous treballadors –es tracta d'una cooperativa de persones amb discapacitat– com a alguns dels usos que passarien a tenir els establiments, com ara distribuir premsa a gent gran que viu sola. Aquest dilluns, i després d'un any de feina, s'han posat en marxa els dos primers quioscos recuperats: l'un al carrer Ramon Albó, a Sant Andreu, i l'altre a l'avinguda del Paral·lel, a Sants-Montjuïc.

Aquests establiments es dedicaran encara a la venda de premsa, però incorporaran també noves funcions, com la venda de productes solidaris elaborats per entitats socials. El pla, segons el consistori, va més enllà de la voluntat de recuperar els quioscos en si i aspira a convertir-los en un model de negoci adaptat a les noves necessitats i un lloc de dinamització del veïnat. I mantenir així, en certa manera, els vincles i la vida de barri que tradicionalment s'ha establert al voltant del quiosc.

La previsió és que la cooperativa Divercoop, formada íntegrament per persones amb diversitat funcional, gestioni fins a set quioscos abans que s'acabi l'any. Els dos següents que s'incorporaran al pla són situats al passeig Colom, a Ciutat Vella, i a l'avinguda Meridiana, a Sant Andreu. Durant l'any de feina previ a les primeres inauguracions, els onze cooperativistes han rebut formació específica i assessorament de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD). Durant les últimes setmanes han posat el focus, sobretot, en la feina de conèixer els barris i el veïnat. A curt termini és previst acabar de tancar acords perquè els nous establiments puguin oferir serveis de promoció i venda de productes vinculats al barri.

En el moment d'anunciar la posada en marxa del pla, el govern municipal va especificar que s'estudiava donar als quioscs usos diversos. Des d'un aparcament per a bicicletes fins a un coworking. La idea és que la iniciativa serveixi de prova del que es podria fer amb el conjunt de quioscos quan venci l'actual concessió, el 2030, i que es pugui anar aplicant abans als establiments que ja han abaixat la persiana.