L'assalt al centre de ‘menes’ enfronta els veïns de Castelldefels

“Ei, hola, som aquí!”, avisava ahir un estudiant al seu company de classe, que tot just arribava a la plaça. La resposta el va deixar desubicat: “Ja, però jo prefereixo anar a aquella banda”, li va respondre l’altre. Uns quatre-cents veïns de Castelldefels van situar-se ahir, a les set de la tarda, en una banda o a l’altra de la plaça de l’Església, en funció de la concentració a la qual donaven suport. Hi havia dues convocatòries simultànies, a la mateixa hora i al mateix lloc. La primera, organitzada per les entitats socials, en suport als menors estrangers no acompanyats que vivien fins ahir a la casa de colònies de Cal Ganxo -que dissabte un grup de joves va assaltar amb pedres-; i la segona, improvisada més tard pels mateixos joves que van protagonitzar els fets violents i que ahir van boicotejar la concentració antiracista cridant de nou consignes contra el centre i els menors.

La coincidència de les dues protestes antagòniques va fer més evident que mai la divisió i la tensió entre els veïns del municipi per aquesta qüestió. “¿La Fàtima és aquí, i la seva filla a l’altra banda?”, es preguntava una veïna. “El germà d’aquell també ha anat a l’altra banda”, li responia un altre. La primera manifestació, en suport als menors, va aplegar unes tres-centes persones. La segona, en contra, al voltant d’un centenar. Tot plegat mentre un cordó policial format per una dotzena d’antiavalots dels Mossos d’Esquadra separava les dues concentracions i vigilava especialment el grup de joves que dissabte van participar en la baralla al centre de menors, que tenien una actitud molt més agressiva que la resta. Des de l’altra banda del cordó, famílies, membres d’entitats, estudiants i veïns de Castelldefels de tota mena els miraven desconcertats. Les proclames sortien d’una i altra banda de la plaça: “Fora els feixistes dels nostres barris”, i, tot seguit, una en sentit contrari: “Mentre tu parles ells t’estan robant”.

La Generalitat va aprofitar que el focus de la tensió era ahir a la plaça de l’Església per treure els menors de Cal Ganxo i traslladar-los a un altre centre. “Ja fa uns dies que es van sentint cada vegada més coses contra els menes ”, explicava la primera tinent d’alcalde del consistori, Candela López. “Aquests nois promouen un odi creixent contra els menors immigrants del centre quan, en realitat, tenim més problemes a les discoteques i bars que amb ells”, lamentava un altre veí que assistia a la concentració de suport als menors.

La tensió va arribar al punt màxim dissabte quan, després d’una enganxada entre els menes i joves del poble en una zona d’oci a l’aire lliure anomenada La Curva, aquests últims van decidir anar a atacar amb pedres i bastons la casa de colònies, amb els menors i els educadors a dins. Un nen i dos educadors van quedar ferits. Diumenge, els joves del poble van tornar-hi, segons ells “pacíficament”. Però ho van fer de manera organitzada i amb un grup encara més nombrós. Fonts policials asseguren que un cop a la porta van tornar a tirar pedres i van cridar diverses consignes racistes.

Un dels portaveus del grup de joves del poble que va barallar-se amb els menes, Albert Companyó, també va explicar ahir a l’ARA la seva versió dels fets. “No va ser una baralla racial sinó que va ser perquè estem farts d’ells”, va argumentar. Companyó, de vint-i-cinc anys, manté que l’animadversió cap als menes “ve de lluny”: “Moltes vegades ens creuem a La Curva; ens demanen alguna cigarreta i fins i tot algun porro, i de vegades els hi donem i de vegades no”. “El que va passar dissabte és que els van dir que no”, va afegir. La negativa va desencadenar una enganxada entre els nois. “Després, un cop a dalt, un grupet es va descontrolar i sí que van entrar a la casa, amb bastons i pedres i tal, però ells també en llançaven”, va explicar. I va afegir: “Diumenge vam tornar a pujar, érem uns seixanta o setanta, però pacífics”. Amb tot, la policia va acabar identificant-los després que cridessin “clares i contundents” proclames racistes, segons van assegurar fonts policials a aquest diari.

Ara els agents valoren quina era la intencionalitat dels concentrats per determinar si se’ls pot atribuir un delicte d’odi. Paral·lelament, en una carta pública, una de les educadores del centre va explicar que mentre la policia feia la seva feina ella mateixa va poder veure “tres esvàstiques”, dues d’estampades en unes samarretes i una de tatuada en un braç. Segons va explicar aquesta treballadora, a la concentració de diumenge hi havia més organització i un canvi d’estètica on “predominaven els caps rapats”.

Cap denúncia contra els ‘menes’

Tant la policia com l’Ajuntament insisteixen que no hi ha ni una sola denúncia al poble contra algun dels menors que fins ahir s’estaven al centre. Companyó i altres joves assaltants mantenen que els menes “piquen a les portes, ratllen els cotxes i atemoreixen els veïns”. Aquesta afirmació no té cap aval ni de l’Ajuntament ni de la policia. En la Junta de Seguretat ordinària dels dijous el consistori va constatar que la presència dels menors tutelats “no ha significat un increment dels delictes” i el govern municipal va fer una crida perquè “no s’alimenti el fals discurs que vincula immigració i delinqüència”.

La Generalitat, per la seva banda, va ser contundent a l’hora de qualificar els atacs de racistes. La Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA) va lamentar “la vulnerabilitat” en la qual va trobar-se la comunitat educativa en aquests centres i va denunciar la gravetat dels fets. En la mateixa línia, la Taula d’Entitats del Tercer Sector va considerar els atacs “intolerables” i va instar les administracions a treballar de manera coordinada per prevenir episodis similars. De fet, el president de la Generalitat, Quim Torra, va dir que el Govern ja treballa per constituir una taula amb tots els partits per abordar el problema dels atacs racistes i evitar que formin part del debat electoral de les municipals.

Un enfrontament que acaba en un assalt i una protesta ofensiva

Dissabte, 21 h

Uns joves de Castelldefels coincideixen dissabte amb els menors estrangers en una zona del municipi coneguda com La Curva: un lloc a l’aire lliure que acostuma a ser el punt de reunió dels joves per beure. Està situada al final d’un camí de cases unifamiliars i coincideix amb el principi del camí que porta (uns tres-cents metres més amunt) fins a la casa de colònies de Cal Ganxo, on fins ahir vivien els menors. Segons els Mossos i el testimoni dels joves, al voltant de les nou del vespre va començar, en aquest punt, la discussió entre els dos grups, que va derivar en un enfrontament.

Dissabte, 21.30 h

Minuts després, la baralla es va traslladar a dins del centre. Quan els menors ja eren a l’interior de la casa, un grup de joves van irrompre a l’allotjament amb el llançament de pedres i alguns bastons. Els Mossos consideren que els atacants van agafar les pedres i els bastons del mateix camí que porta a la casa. Arran de l’assalt, dos educadors i un menor van haver de ser atesos, segons la policia, encara que una educadora, en una carta, eleva a disset la xifra de ferits.

Diumenge, 18.30 h

L’endemà de l’assalt al centre, diumenge, es va produir una concentració contra els menors davant de la casa. A diferència de dissabte, no hi va haver cap enfrontament entre persones, però la policia admet que es van llançar algunes pedres i es van proferir consignes racistes. Més de mig centenar de persones van participar en la protesta. Els Mossos van desplegar un dispositiu de seguretat fins que la Generalitat va decidir, dilluns al vespre, traslladar els menors a un altre centre.