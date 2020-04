Els juristes qüestionen les sancions per saltar-se el confinament i Marlaska insisteix en aplicar la "llei mordassa"

No tot s'hi val: les multes per saltar-se el confinament han d'acreditar que s'ha produït una desobediència o un incompliment manifest de la llei. És l'advertiment que fan els juristes després que la mateixa Advocacia de l'Estat hagi qüestionat que els més de 550.000 expedients sancionadors que ha obert la policia a tot Espanya es puguin arribar a fer efectius. L'informe avisava que l'article 36.6 de la llei de seguretat ciutadana o llei mordassa que estava fent servir la policia fins ara per sancionar els incompliments de l'estat d'alarma només es pot aplicar en aquells casos en què es desobeeixi de manera clara la policia, i plantejava l'alternativa de la llei de salut pública i de protecció civil, que també qüestionen alguns juristes.

La policia ha incoat fins ara més de mig milió d'expedients. Només durant el període de Setmana Santa, coincidint amb el moment de més restriccions, els Mossos d'Esquadra van tramitar 1.187 denúncies a Catalunya. Però això no vol dir que s'acabin concretant totes en multes. Caldrà que les autoritats administratives, sigui la Delegació del govern espanyol, el departament d'Interior o els ajuntaments en el cas de les policies locals, considerin que hi ha motiu d'infracció. Per això és important el criteri dels advocats de l'Estat.

El contingut de l'informe ha fet reaccionar el ministeri de l'Interior, que aquest mateix dijous ha enviat una guia d'instruccions als cossos policials a l'hora de tramitar els atestats de les multes. La guia signada pel ministre Fernando Grande-Marlaska i que s'ha enviat a les delegacions del govern espanyol explica els criteris per tirar endavant els expedients i fixa la forquilla de les multes, que són de 600 euros i s'hi pot afegir una sanció d'entre 2.000 i 3.000 euros si es menysté els agents que han fet el requeriment. Les sancions poden arribar als 10.000 euros en cas que es tracti de la celebració d'un acte multitudinari que posi en risc la salut de les persones. Tot i l'informe de l'Advocacia de l'Estat, la guia del ministeri insisteix en l'aplicació de la llei mordassa aprovada en el seu moment pel PP i que el PSOE i Podem prometien derogar.

Els juristes insisteixen que l'aspecte essencial continua sent que les sancions estiguin justificades. "Pot l'estat d'alarma justificar que se'm limiti el meu dret a la lliure circulació?", es pregunta l'advocat penalista Miguel Capuz. Per a l'advocat, cal que les multes s'apliquin només en els casos en què es justifiqui que s'ha incomplert manifestament una llei o un requeriment de la policia. "Transitar sense més pel carrer no implica desobeir la llei, cal que s'infringeixi un requeriment específic de la policia", adverteix en la mateixa línia la jutge Montserrat Comas, també portaveu de l'associació de Jutges i Jutgesses per la Democràcia.

"Fins ara no hi havia criteris clars de la manera d'actuar", explica l'advocat i portaveu de l'associació de drets humans Irídia, Andres Garcia Berrio. Aquesta entitat i diverses més de tot l'estat, com ara Defensar qui Defensa, l'Associació Lliure d'Advocades i Advocats i l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB han enviat una carta al ministeri de l'Interior plantejant precisament la utilització "indiscriminada" de la llei mordassa per justificar les sancions, explica Garcia Berrio. Les entitats exigeixen que s'investiguin els abusos policials i extralimitacions d'alguns agents, sobretot pel que fa a la seva actuació amb el col·lectiu d'estrangers.

Les alternatives

L'Advocacia de l'Estat planteja l'alternativa de la llei de salut pública per justificar les sancions, cosa que tampoc convenç l'advocat Miguel Capuz. El lletrat insisteix que si s'opta per aquesta via només es podrà sancionar en cas que la infracció comesa suposi un veritable perill "per a la salut de la població". Capuz afegeix que aquesta alternativa planteja un altre problema, perquè són les comunitats autònomes les encarregades de tramitar aquestes infraccions, i això obre la porta al fet que cada administració apliqui "uns criteris diferents" i que en alguns llocs "se sigui més restrictiu" que en uns altres. Garcia Berrio assegura que cal optar per la via de la mediació i en tot cas sancionar únicament les conductes flagrants.

Els juristes adverteixen també que la falta de justificació de moltes de les multes obre la porta a la possibilitat que els sancionats les puguin recórrer per la via contenciosa administrativa. Tenint en compte l'elevat nombre de sancions que s'han imposat, Capuz i Garcia Berrio pronostiquen que les reclamacions poden col·lapsar els jutjats.