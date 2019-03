Un jutjat fa aturar el recompte del vot per correu a les eleccions sindicals dels Mossos

El departament d'Interior ha aturat el recompte del vot per correu a les eleccions sindicals dels Mossos d'Esquadra. Segons fonts del departament, la decisió s'ha pres després que un jutjat de Tarragona hagi requerit que es pari el recompte mentre resol la querella criminal que va presentar el sindicat Uspac per irregularitats en el vot per correu. La querella es dirigeix contra delegats del sindicat SAP-Fepol i funcionaris del departament. Tot i que Uspac defensa que el jutjat de Tarragona, quan va admetre la querella i l'ampliació, ja va demanar que no es fes el recompte del vot per correu, el departament d'Interior considera que, d'entrada, s'interpretava que el recompte del vot presencial i del vot per correu es podia fer per separat.

El jutjat de Tarragona no és l'únic tribunal que ha intercedit en les eleccions sindicals dels Mossos. Un jutjat de Barcelona també ha intervingut per un recurs de la Trisindical -que ajunta els sindicats SPC, SME i CAT- que demana anul·lar un miler de vots per correu també per irregularitats. De moment, els prop de 5.000 vots per correu no es recompten i el departament d'Interior no fa públics els resultats del vot presencial. Segons els sindicats, amb el vot presencial de l'escala bàsica dels Mossos i a l'espera de saber què resolen els jutjats sobre el vot per correu, Uspac va guanyar amb 2.191 vots i quatre vocals, la Trisindical va rebre 2.087 vots i quatre vocals, SAP-Fepol va obtenir 2.054 vots i tres vocals i el sindicat independentista SegCat va sumar 517 vots i per primer cop va entrar al Consell de la Policia amb un vocal.

Si finalment es compta el vot per correu, la representació dels sindicats pot canviar. Tot i això, els resultats dependran de la decisió que prenguin els jutjats de Tarragona i Barcelona sobre si s'han produït les irregularitats que s'han denunciat. En paral·lel, SAP-Fepol ha anunciat que es querellarà penalment contra Uspac per un comunicat fet un dia abans de les eleccions.

El procés electoral dels Mossos s'ha fet després que el Tribunal Suprem confirmés l'anul·lació de les eleccions del 2015. El Suprem no va admetre els recursos que havien presentat el SAP i la Generalitat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que deixava sense validesa el procés.