Una regidora de la CUP ratifica davant d'un jutge que els Mossos "van executar" terroristes el 17-A

La regidora de la CUP a Barcelona Maria Rovira ha ratificat aquest dijous davant del jutge que l'investiga que els Mossos d'Esquadra "van executar extrajudicialment" els terroristes que van atemptar l'agost passat a Barcelona i Cambrils. "En el marc de l'operació que va tenir lloc fruit dels atemptats del 17 d'agost, diem que hi va haver execucions extrajudicials. Alguns joves no van ser detinguts, van ser abatuts. Aquests joves no van tenir dret a un judici, que és el que defensem per al conjunt de veïnes", ha dit Rovira després de declarar davant el jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona.

Alguns sindicats policials van denunciar Rovira per un presumpte delicte d'injúries i calúmnies per unes declaracions similars que va fer durant el ple del setembre de l'Ajuntament de Barcelona. L'advocat José María Fuster-Fabra, que representa el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), la Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF) i el Sindicat d'Agents de la Policia Local, ha assegurat que "sentir parlar dels Mossos que van solucionar els atemptats com a forces executores de joves sense judici resulta autènticament delirant".

A part de les crítiques als Mossos, a la sessió plenària del setembre la regidora també va carregar contra la Guàrdia Urbana, a qui va qualificar de "braç executor del racisme institucional". En aquest sentit, Rovira ha explicat que en la seva declaració ha aportat el "context" que justifica aquestes crítiques, com el maltractament als "manters" i "l'arbitrarietat" en les identificacions. Ha dit que això es veu abonat per informes d'entitats socials com SOS Racisme.

"Hem tornat a posar sobre la taula la necessitat que hi hagi un debat obert sobre quin model policial tenim, quins són els cossos policials, què és el racisme institucional i qui en són els executors", ha recalcat. Rovira només ha respost a les preguntes del jutge i les del seu advocat, David Aranda, que ha considerat "estrany" que es porti a declarar una persona per les manifestacions fetes per un càrrec electe "dins del consistori".

Els pròxims dies es decidirà si s'arxiva la denúncia o si es continua amb la instrucció pels delictes d'injúries i calúmnies contra els cossos de seguretat.