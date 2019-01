Una empresa apartada d’una residència pot recuperar-ne la gestió

El Govern va apartar una empresa de la gestió de cinc residències de Barcelona per deficiències, va convocar un nou concurs per adjudicar el servei i ara la mateixa companyia està a punt de recuperar la gestió d’un dels centres. És la situació en què es troben els usuaris i les famílies de la residència d’avis Bon Pastor, perplexos pel fet que la UTE OHL Ingesan-Asproseat pugui guanyar el concurs després que la mateixa Generalitat n’hi retirés la gestió el juny del 2017. “El que s’està concedint no és un servei de neteja, és l’atenció a persones absolutament vulnerables”, diuen des de la Coordinadora 5+1, que l’estiu de fa dos anys van treure a la llum les mancances dels cinc equipaments, com ara la falta de menjar i material.

Però la UTE apartada llavors ha quedat classificada, en el nou concurs, com l’oferta amb la millor relació qualitat-preu per a la residència Bon Pastor, segons el portal de contractació pública del Govern. “El contracte encara no està adjudicat formalment”, defensa el secretari d’Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesias, que afegeix que s’ha de comprovar que la documentació de l’empresa sigui correcta, que s’ha de convocar la mesa d’admissió i que hi ha un termini per presentar recursos. Tot i això, Iglesias admet que la companyia pot participar en el concurs i guanyar-lo perquè no se la pot deixar fora. “Una sentència ferma o uns fets greus de caràcter fiscal poden ser causes d’exclusió”, explica el secretari del Govern, malgrat que la UTE Ingesan-Asproseat no compleix cap dels supòsits.

Quan l’estiu del 2017 la Coordinadora 5+1 va denunciar les mancances del servei, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies va obrir un expedient sancionador a l’empresa, encara que això tampoc és un motiu per poder excloure la companyia del nou concurs. El cas que va provocar la suspensió del servei va ser que es va descobrir un brot de sarna a la residència d’avis Molí-Via Favència -que no s’havia comunicat al Govern- que afectava diversos usuaris. Des de la inspecció del departament també van detectar altres irregularitats en les condicions del centre i dels residents: en la gestió dels àpats, la higiene i la medicació.

El servei “ha de millorar”

Malgrat que la UTE OHL Ingesan-Asproseat pot tornar a obtenir la concessió de la residència Bon Pastor, Iglesias assegura que el servei “ha de millorar”. El secretari d’Afers Socials i Famílies ho argumenta pel fet que, en el nou concurs, el preu de licitació és un 22% més alt. “Això significa més personal directe, un servei d’infermeria de nit i un sistema de substitució de la plantilla en cas d’absències sobrevingudes”, exposa Iglesias. Segons ell, les causes que van provocar una pèrdua de la qualitat en els equipaments d’avis atribuïbles als recursos disponibles.

D’aquí dues setmanes es preveu fer una reunió entre el departament i la Coordinadora 5+1. Tot i això, les famílies dels usuaris de les residències retreuen al Govern que les empreses que poden guanyar presentin ofertes a la baixa i ho repercuteixin en una atenció pitjor.