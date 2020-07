Un 60% de les residències suspenen l'actuació de l'administració durant la pandèmia

Sis de cada deu residències catalanes suspenen l'actuació del Govern durant la pandèmia del covid-19. Així ho constata una enquesta que ha fet la patronal catalana del sector, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), entre els seus associats, més de 400 centres a tot Catalunya. A més, un 86,3% dels centres enquestats consideren "insuficients" els recursos destinats per les administracions públiques per gestionar la crisi sanitària, i pràcticament tots, un 92,7%, asseguren que han faltat equips de protecció i tests per al personal.

Pel que fa a la gestió interna de la crisi, el 96% dels centres asseguren haver extremat les mesures higièniques i les tasques de neteja, també afirmen haver aplicat protocols, format el personal i restringit les visites. Nou de cada deu també han creat, diuen, àrees netes per a les visites i gairebé la totalitat ha aplicat els requeriments de salut per als nous ingressos.

Sobre el canvi de conselleria ( a l'abril les residències van passar de dependre d'Afers Socials a estar sota el paraigua de Salut), la majoria es mostren partidàries del canvi i de mantenir-se sota la tutela del departament de Salut. Tot i això, el 74,5% denuncien la congelació de tarifes i la manca de personal qualificat. Pel que fa als recursos, l'enquesta ressalta que més de la meitat dels centres creuen que augmentaran les inversions en els seus centres, i un 83% es mostren esperançats que d'ara endavant tindran més equips de protecció i més plans de formació.

Una baixada d'usuaris

Un dels elements que destaca el sector en aquesta enquesta és que la pandèmia ha fet caure el nombre d'usuaris a les residències catalanes un 17,5%. Nou de cada 10 centres han patit afectacions en residents durant la crisi i el 86% també han vist com el virus afectava els professionals en plantilla.

La gran majoria, a més, destaquen que la situació d'estrès entre els seus treballadors va ser extrema i pràcticament set de cada deu centres assenyalen que també van patir baixes laborals derivades d'aquesta ansietat.

Per tot plegat, un 60% dels centres també consideren que aquesta crisi i la gestió que se n'ha fet per part de l'administració afectarà de forma directa els seus resultats econòmics.