“Mai havia tingut por d’estar a casa”

La urbanització de Can Massuet de Dosrius és un dels racons del Maresme més colpejats per l’última onada de robatoris a la zona. La sensació d’inseguretat s’ha estès com una taca d’oli i els veïns de Can Massuet han volgut fer pinya amb els de la urbanització Can Canyamars i explicar-los com estan fent front a l’allau de robatoris. Dissabte es van reunir per organitzar-se i compartir tècniques sobre com dissuadir els lladres.

“Fa 28 anys que visc aquí i mai he tingut por d’estar a casa meva, però ara sí. A finals de novembre vam patir 14 robatoris en una setmana i mitja i, llavors, vam decidir sortir al carrer”, així va començar la intervenció de David Plaza, veí de Can Massuet i un dels 51 patrullers que recorren els carrers de la zona des de les sis de la tarda fins a les dues de la matinada per detectar els lladres.

Es comuniquen per un grup de WhatsApp i, quan algun veí veu un vehicle o persona sospitosa, ells mateixos van a comprovar de què es tracta. En cas que verifiquin que hi ha motiu d’alarma es posen en contacte amb el 112. Quan creuen que pot haver-hi un lladre dins d’un domicili, unes 20 persones envolten la casa apuntant amb llanternes fins que arriba la policia. “Moltes vegades s’escapen, són molt àgils”, admet Plaza. Llança el primer consell: “Mai us heu d’enfrontar als lladres. No tenen res a perdre i no donen a la vida el valor que nosaltres li donem”.

Aquestes recomanacions van acabar portant els veïns de la urbanització de Can Canyamars a crear el seu propi grup de WhatsApp per avisar-se entre ells de les possibles situacions de perill. També van arribar a l’acord d’enganxar a les entrades dels habitatges cartells que anunciïn que estan alerta i que no pensen tolerar més assalts: “Estem connectats per un grup de WhatsApp que té com a finalitat la seguretat”, diuen des de l’associació de veïns. També han agafat l’exemple de les patrulles de Can Massuet, i unes 15 persones “vigilen durant les nits determinats punts de Can Canyamars des del cotxe”.

Dos robatoris en vuit mesos

Els robatoris també han portat els veïns de la urbanització de Vistamar, a Sant Cebrià de Vallalta, a compartir a través de l’aplicació de missatgeria instantània qualsevol moviment sospitós que detectin. Tot i així, no han pogut frenar la por amb la qual viuen alguns veïns. “En els últims vuit mesos han entrat dues vegades a casa meva”, diu una veïna que des de llavors no pot evitar que l’angoixa s’apoderi d’ella cada vegada que hi torna. “Moltes vegades penso: què em trobaré aquesta vegada? I si estan a casa? M’he plantejat vendre la casa i a prendre pel sac. Visc amb por i així no es pot viure”, sentencia la veïna de Vistamar.

Els 70 robatoris consumats i denunciats que van passar a Alella el 2017 i els 59 que van succeir entre gener i setembre del 2018, segons recull l’Ajuntament, també han fet que els veïns de la urbanització de Can Comulada es comuniquin amb els mòbils. Però el president de l’associació de veïns, Javier Martínez, explica que la seva iniciativa no és suficient perquè “la policia local no compta amb prou efectius i els Mossos no donen l’abast”. Els veïns avisen que la manca de recursos dona via lliure als delinqüents: “De la mateixa manera que nosaltres veiem que les forces de seguretat no donen a l’abast, els lladres en són conscients i, per tant, saben que poden actuar amb més facilitat”, afegeix Martínez.

La manca d’efectius policials també es dona a Sant Cebrià de Vallalta, segons els veïns. La Míriam, que viu a Vistamar, assegura que quan li van entrar a robar l’abril passat, la policia local no va poder anar immediatament al seu domicili perquè “només hi havia un agent a comissaria i havia d’esperar que es fes el relleu”. Segons van explicar els veïns de Dosrius a la trobada de dissabte passat, el panorama és el mateix a la seva localitat, ja que només compten amb sis policies. Això, avisen, genera una sensació d’inseguretat enorme a les urbanitzacions. “Abans era una zona molt tranquil·la. Això s’ha acabat. Ara passem les nits amb totes les persianes abaixades i els llums del jardí encesos”, assenyala Joan Puig, que al desembre també va patir un furt en el qual li van buidar la caixa forta.

Una manifestació dissabte

L’onada de robatoris no només ha fet que els veïns del Maresme visquin en un estat de vigilància total, sinó també que imperi “una angoixa general”, diuen ells. “Tots pensem que, en qualsevol moment, podem ser els següents en patir un robatori”, assegura Puig.

Tot i així, la por no aconseguirà que els veïns parin de mobilitzar-se. De fet, segons va apuntar Plaza a la reunió, és l’única solució que tenen, de moment. Sortir al carrer a patrullar i també a manifestar-se. Aquest dissabte, 19 de gener, han convocat una marxa per reclamar a les administracions més policies. “Hem d’estar més units que mai”, conclou.