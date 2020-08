Salut eleva el risc de rebrot gairebé 10 punts i registra 1.185 contagis nous confirmats amb PCR a Catalunya

La situació de la pandèmia a Catalunya no millora. El departament de Salut ha elevat aquest dijous el risc de rebrot gairebé 10 punts respecte a ahir i l'ha situat en 157,88. També els contagis diaris tornen a pujar del miler després de dues jornades amb registres inferiors a 600 casos. S'han notificat 1.274 contagis nous en les últimes hores, 1.185 dels quals comprovats amb PCR, una xifra que no se superava des del 2 d'agost i que eleva a 95.628 les persones confirmades que han contret la malaltia des de l'inici de la pandèmia.

D'altra banda, Salut ha notificat nou defuncions més –ahir se'n van registrar una desena–, que sumen un total de 12.912 morts des del març. Malgrat això, no hi ha hagut cap nou ingrés en hospitals i set persones que eren a l'UCI han rebut l'alta. Encara hi ha 671 persones ingressades, de les quals 125 en estat greu.

Cribatges massius a Reus i a l'Hospitalet

A Reus el risc de rebrot s'ha disparat fins a 429 i Salut ja ha anunciat que farà 3.000 PCR per detectar asimptomàtics i "evitar fases més complexes" entre el 21 i el 24 d'agost. Els cribatges es focalitzaran als barris on s'han registrat més casos, que són la Pastoreta, la Sardana i Monestirs, i es faran a la població d'entre 20 i 50 anys en tres centres mèdics de referència. “Estem alerta, però no en alarma”, diuen des de l’Ajuntament, amb voluntat tranquil·litzadora. Si a la regió del Camp s'han donat una vuitantena de rebrots des del juliol, més d’una vintena es concentren a Reus.

Tot i que el risc de rebrot està de baixada a l'Hospitalet de Llobregat, encara es manté molt alt, amb 436 punts. Per això, Salut també ha decidit estendre el cribatge massiu entre els veïns residents a Collblanc i la Torrassa, els barris on hi va haver els primers rebrots a l'àrea metropolitana. El punt de recollida de mostres estarà ubicat al Centre Municipal Torre Barrina i estarà obert des de demà fins al dijous 27 de 9 a 19 hores. En aquesta instal·lació, es recolliran mostres per fer una PCR als veïns que hi acudeixin voluntàriament i que siguin residents als barris de Collblanc i la Torrassa, tinguin preferentment entre 18 i 40 anys d’edat, siguin asimptomàtics i no s’hagin fet recentment una PCR. Aquests municipis se sumen així als altres punts del territori on s'han fet cribatges massius aquests últims dies, com Granollers, les Franqueses del Vallès i Canovelles, que comencen avui les proves.

Per comarques, s'agreuja la situació a la Terra Alta, a Tarragona, a la Vall d'Aran, al Baix Empordà i a la Conca de Barberà, mentre que disminueix el risc de rebrot al Berguedà i al Pla de l'Estany.

Educació obre la porta a fer obligatori l'ús de la mascareta dins de classe segons la situació de cada territori

Aquestes xifres, que centren les mirades de la comunitat educativa de cara a l'imminent inici de curs, reforcen l'avís que va fer ahir el president, Quim Torra, que va demanar màxima precaució després de la reunió de seguiment del coronavirus i va avisar de possibles noves mesures si la situació continua amb la mateixa evolució.