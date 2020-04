EN DIRECTE | Illa anuncia que els nous tests ràpids xinesos només funcionen a partir d'una setmana de la infecció

A la segona, ha anat la vençuda, tot i que amb matisos. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que el milió de tests ràpids que ha enviat la Xina a Espanya aquesta setmana funcionen, però només en pacients que porten més d'una setmana infectats per coronavirus.

Després del fiasco dels més de 640.000 tests ràpids importats de la Xina que es van haver de retornar perquè només oferien un 30% de sensibilitat per detectar el virus davant del 80% que prometien, ara el govern espanyol n’ha adquirit de nous a una altra empresa xinesa i els laboratoris de microbiologia de l’Institut Carlos III de Madrid n'ha calculat la fiabilitat. Si bé sembla que la resposta dels tests seria força bona (que arriba al 80% promès, segons ha destacat Illa), els experts descarten que puguin substituir les proves de reacció en cadena per la polimerasa (PCR, sigles en anglès) com a procés de detecció rutinari. La Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia (Seimc) recorda que per fer un diagnòstic ràpid del virus calen proves de detecció del material genètic víric molt sensibles, que puguin oferir resultats d’alta fiabilitat des del primer moment de la infecció. Els nous tests són serològics (s’interpreten a través d’una gota de sang) i busquen anticossos alliberats pel sistema immunitari davant la infecció. En molts casos aquesta resposta no arriba fins al cinquè o setè dia des de la infecció i, de fet, Illa ha reconegut que la seva fiabilitat es garanteix passada una setmana d’evolució de la infecció. Això fa que puguin ser útils si es té la seguretat que el pacient ha passat ja la fase precoç de la malaltia, però no si presenta símptomes inicials: en aquest cas, la sensibilitat és del 64, ha exposat. Per tot plegat, els tests ràpids es concebran com un complement: "Aquests tests són un complement adequat als PCR en accions de cribratge ràpid i en entorns d'una gran prevalença, com hospitals o residències d'avis", ha dit Illa.

Llegeix aquí un informe on la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses demana una sensibilitat mínima del 70% per a considerar vàlid un test.

Per altra banda, el ministre, conscient de la situació crítica en moltes comunitats autònomes, que amplien a marxes forçades les places d'UCI, ha anunciat la compra de 5.000 respiradors a l'empresa Hersill, a Móstoles (Madrid), que s'entregaran a un ritme de 100 diaris a partir de demà. A banda, també ha avançat que SEAT en fabricarà fins a 300 diaris.

Illa valora positivament l'estabilització de la corba que mostren les noves xifres de contagis i els ingressos a les UCI, que només han pujat un 3,7% respecte ahir. "Quan parlem de morts, les dades no són bones, però la corba s'ha estabilitzat i comencen la fase de ralentització", ha sostingut el ministre. "Encara queden setmanes dures, però entre tots ho estem aconseguint", s'ha felicitat.